樓市回暖！十大屋苑周末錄37宗成交　創8年新高

二手交投大旺，中原指出，十大屋苑於周六、日錄37宗成交，較上周末新春期間的3宗急增11.3倍，創2013年1月後的8年新高，期內十個屋苑均有買賣，成交量由2至6宗不等。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，牛年市場正面消息增多，入市氣氛向好，疫情近日回穩，政府放寬部分禁聚措施，經濟活動逐步回復，買家踴躍睇樓，交投相當活躍，延續過年前小陽春旺勢。

期內以天水圍嘉湖山莊成交最多，該公司伍耀祖表示，屋苑兩日錄6宗成交，新近成交為麗湖居6座低層B室，實用面積630方呎，三房間隔，以606萬元易手，呎價9,619元。原業主於2010年12月以203萬元買入單位，持貨11年帳面獲利403萬元，升值接近兩倍。

港島區方面，鰂魚涌太古城及同區康怡花園分別錄4及3宗成交，該公司楊文傑表示，康怡花園H座中層8室成交，實用面積685方呎，三房連套房間隔，以1226.8萬元售出，呎價17,909元。

中原柯勇表示，新都城過去兩日亦有4宗交投，市場以用家主導，成交包括屋苑1期1座中層E室，實用面積526方呎，以800萬元易手，呎價15,209元。