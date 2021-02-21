捕捉「十四五」開局年　發掘兩會題材股

港股在每年3月都會出現兩會行情，皆因兩會期間，勢傳來不少經濟發展的重大議題消息，而今年是「十四五」(第十四個5年規劃)開局之年，加上疫情拖累經濟，相信兩會前後有大量政策消息出台。若投資者能捕捉先機，隨時為今季組合表現錦上添花！今日就為大家發掘兩會題材股！

今年兩會在3月4至5日召開，目前港股有北水大舉支持，交投氣氛暢旺，為兩會題材提供發揮空間。再者，按照歷史，今年料是5年當中最積極投放資源的一年，到底國家政策與資金將傾向哪些行業，當然是股民第一季的焦點議題。

市傳內地今年不設國內生產總值(GDP)增長目標，因擔心加大地方政府債務風險。早在去年兩會前，中央政府已經宣布不設經濟增長目標，又表示主要因為全球疫情和經貿形勢不確定性大，中國發展面臨一些難以預料的影響。

未來經濟冷暖或需透過就業及其他指標作為隱性目標，不會強調不惜代價實現目標的重要性。中國人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿日前倡議，內地應永久取消GDP增長目標，改為以穩定就業與控制通脹作為主要的宏觀政策目標。不過，有經濟學家指出，此舉或難以考核地方政績。另外，若要堅持保就業這條底線，經濟勢必要有一定增長，政府應大致計算一個合理目標。

「十四五」規劃啟動，市場預料重點不外乎是推動雙循環經濟政策和擴大內需消費。此外，中央在去年12月首次提出通過「需求側管理」，以提升內地消費及經濟體系整體效能的要求，預料中央有意通過刺激內地龐大的消費市場，以確保內循環產生足夠的動力，並支持經濟穩健發展。

中央早在「十三五」規劃時期已提出「供給側改革」，而「需求側管理」為供給側改革的延伸議題，提及促進就業、完善社保及優化收入分配方式，擴大中等收入群體釋放消費力。

從中央近年一直提出的「房住不炒」及住屋改革可見，目的是要控制樓價及生活成本，同時讓更多資金由房地產市場流入實體經濟，釋放更大消費力。

●內需：經濟復甦 帶挈體品食品

未來5年依靠內需的消費股料有更穩定的表現，並取替進口產品，加上行業的收入波動性較少，特別是體育用品、食品飲料、本土交通運輸等典型內需板塊可看高一線。

●科網：政府力谷新基建 前景佳

「十四五」規劃將於今年兩會後，形成內地經濟政策，有學者猜測政府會以新基建作為重要的產業政策發展方向，包括5G、人工智能、物聯網、大數據等高科技領域。故此，互聯網企業在未來至少5年仍然是政策所趨。

雖然科技股去年面臨反壟斷及互聯網監管風波，令科企利潤下降，但仍無阻科網股龍頭源源不絕的升浪。再者，反壟斷法本身並不是針對企業，目的是打擊一些阻礙行業創新及影響公平競爭的違法行為，長遠能維護良好的互聯網經濟生態體系。

●新能源：裝機迅猛 利好光伏風電

中央及地方政府近月陸續推出新能源政策規劃，加快相關產業發展。今年1月江蘇、廣東、四川等地發表「十四五」規劃，並將光伏、風電等新能源納入規劃，為兩會討論新能源政策埋下伏筆。

國家能源局早於去年底表示，預計光伏發電新增裝機規模遠高於「十三五」。

中國光伏行業協會副理事長兼秘書長王勃華亦表示，內地去年新增裝機規模按年增幅達60%，預計今年新增裝機在55至65吉瓦，「十四五」期間年均新增裝機規模預計可達70至90吉瓦，顯示裝機增長強勁。他預測到2025年，可再生能源在新增發電裝機中，佔比將達到95%。

「十四五」期間光伏項目因產電成本更低、售價更高、消納更佳，以及內部收益率更具吸引力等種種利好消息，提振投資者對新能源產業日後發展的信心，帶動光伏股及風電股做好。

●電動車：發展框架明確 銷量勢增

除了推動新能源發展之外，推廣其應用亦是重中之重。針對汽車產業，年年增長的汽車市場，不利於節能環保的目標，既要保住汽車產業作為內地經濟支柱的長遠發展，也要表現對環境保育的重視，這促使內地當局近年確立支持發展新能源汽車產業的大方向。

去年11月，內地政府就「十四五」規劃推出《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》，當中重點包括提出2025年新能源車銷量將達到500萬輛，佔新汽車銷量約20%、加快充電建設基礎投資等，為國家支持新能源汽車措施制訂了明確發展框架。

中國乘用車市場信息聯席會(乘聯會)指去年內地新能源汽車銷量增至110.9萬輛，預計今年將突破150萬輛，成為全球第一大新能源汽車市場，相信在兩會加持下，整個汽車行業包括傳統車企將繼續經歷轉型升級，中國電動車滲透率將進一步提高。