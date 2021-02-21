新盤UPDATES：一手持續活躍　周末錄160宗成交

新盤市況持續活躍，市場於周六、日錄約160宗一手成交，發展商積極部署推盤，啟德新盤擬短期加推新價單。

●GRANDE MONACO收票超額逾6.3倍 料短期推新價單

會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下啟德GRANDE MONACO累收約500張入票，較首張價單68伙超額逾6.3倍，考慮短期內加推新價單，將推出更多三房或以上大單位，有一定加價空間，短期內落實首張銷售安排，有機會緊接周末首輪發售。

項目於過去的周四公布首張價單共68伙，折實售價766.2萬至2,420.5萬港元，折實平均呎價23,795元，戶型涵蓋一房至四房。

他又指，項目住客會所CLUB MONACO以雙會所設計，總面積逾2.19萬方呎，提供區50米戶外泳池，同時設約6,800方呎健身空間，戶外庭園設有超過62平方米草地，亦用作法式滾球場，是全港首個推廣法式滾球的住宅項目。

此外，MONACO周日錄5宗成交，實用面積480及551方呎，成交價1,277.8萬至1,429.3萬元，呎價24,555至26,810元。項目累售341伙，佔可售單位近93%，套現近42億元，可售單位尚餘不足30伙。

●MALIBU三房成交價1413萬元 項目累售1593伙

會德豐地產表示，旗下將軍澳MALIBU今日(21日)售出一個三房單位，該單位實用面積845方呎，售價1413.4萬港元，呎價16,727元。據悉，買家為同區客，購入單位作換樓用途。該盤至今售出1,593伙，佔可售單位1,600伙約99.5%，套現逾149億元。

●青衣明翹匯售出套三房單位 呎價15007元

●觀塘凱滙第2期連沽兩伙 呎價最高21921元