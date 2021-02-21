向世界錢進：後生港人移民「悉」借力上車

全球主要央行爭相以量化寬鬆措施刺激經濟，導致資金氾濫，一線城市物業有價有市。澳洲悉尼樓價去年預期有逾一成升幅，跑贏倫敦、多倫多、紐約、深圳、香港等城市，但在悉尼生活多年的港人Izzy認為在澳洲上車仍較香港容易。

她稱：「我14歲時父母把我送到澳洲昆士蘭讀書，其後考入位於悉尼的新南威爾士大學，碩士畢業後留在澳洲工作，曾從事房地產、獵頭公司，現時在大學負責營運工作。」已在2013年入籍定居悉尼的她表示：「沒有特意比較澳洲不同城市，只是中學讀書時覺得在昆士蘭的生活較悶，相對上悉尼有多元文化，工作機會也較多，所以就選了在悉尼讀大學、工作和定居。」

她認為，澳洲人友善，只要能融入他們的生活文化，新移民也會被接納。這裏的居住環境較佳和闊落，儘管悉尼的樓價不低，但較香港相對容易置業。

她指在悉尼一般的兩房兩廁單位，較近火車站的區域至少賣80萬至85萬澳元(約480萬至510萬港元)。獨立屋方面，如果沒有200萬、300萬澳元(約1,200萬至1,801萬港元)，都很難在悉尼20公里範圍內買到。然而，現時在悉尼買獨立屋較保值，原因是地皮的升值能力遠優於分層單位。

根據瑞銀發布的《2020年全球房地產泡沫指數》顯示，排第四位的香港是全球樓市泡沫最嚴重的亞洲城市，悉尼則成為澳洲唯一上榜城市，排在第十六位。悉尼樓價在2018至2019年期間曾下跌15%，但與2010年樓價比較仍高出近50%，其後自2019年中以來再度上升。

報告認為，澳洲央行減息以及當地更寬鬆的貸款門檻，會繼續推升悉尼樓價，但另一邊廂，失業率上升、移民和來自中國內地的投資需求減少，勢影響住屋需求，為樓價帶來下調壓力。而海外買家在購買澳洲物業前，必須得到外國投資審查委員會審批，獲批後方可進行投資。

另外，美聯環球近日預測，悉尼樓價去年將錄得12%升幅，成為14個全球一線城市中樓市表現最佳城市，今年澳洲樓市續可看高一線。以悉尼為例，地皮買少見少，地價將繼續上升，有利連地皮的獨立屋價格保持堅挺。惟投資者也要留意，悉尼分層單位並非最佳投資選擇，一來分層單位價格早已炒上，二來供應不斷，仍有不少項目相繼落成。

租金方面，Izzy以她現時出租的一個兩房分層單位為例，距離市區大概20分鐘火車車程，在疫情爆發前為每周租金為580澳元(約3,480港元)，但現時在疫情下，要稍為減至每周500澳元(約3,000港元)租金才可成功租出。她指整體而言，近悉尼市區的普通兩房單位，一周租金原先要650至800澳元(約3,900至4,800港元)，現時已普遍下調10至20%。

她指在疫情前，在悉尼的年收入中位數大概8.5萬澳元(約51萬港元)，一般而言有能力租樓，只是較難儲錢。因此，與香港情況相似，悉尼現在愈來愈多年輕人先與父母一起居住，儲多一點錢才搬出去住。「買樓或租樓視乎個人意願，一般華人都想買樓，父母也會幫忙；至於澳洲年輕人一般選擇租樓，一來不容易儲夠首期，二來父母未必會資助子女置業。」

疫情衝擊全球就業市場，澳洲亦不例外，尤其現在澳洲與中國關係緊張，所以影響更大。旅遊、零售、教育都是最受影響的行業。澳洲失業率高企，當地上月失業率為6.4%，很多人要領取失業救濟金，失業情況或要待疫情過去才會逐步改善。儘管如此，澳洲有豐富的天然資源，是一個自給自足的國家，Izzy對疫後澳洲經濟復甦仍具信心。

就業上，她指在悉尼從事律師、醫生、資訊科技等專業，薪酬較高，工程方面則以做礦業相關的相對賺錢，年薪起點超過10萬澳元(約60萬港元)。她分享：「我有兩個朋友由香港移民過來，都可以做回自己的保險和會計專業，但要由低做起，與在香港的晉升機會和薪酬不可同日而語。而更普遍是，新移民先在辦公室做小職員或在咖啡廳打工，未必可以很快找到本身專長工作，畢竟當地公司偏向聘請有澳洲工作經驗的員工，然後逐步晉升。」

至於悉尼的生活水平，她認為頗高。以3人家庭為例，每周要花約300至400澳元(約1,800至2,400港元)購買食材，如果在外吃午餐，一般每餐至少20至30澳元(約120至180港元)，晚餐更可能貴一倍，所以她有感澳洲的物價與香港相若。其他開支如交通費用，可預期每月約160至200澳元(約960至1,200港元)；上網費每月約80澳元(約480港元)；水電煤費用則每季約600澳元(約3,600港元)。

澳洲政府去年宣布延長香港畢業生簽證和技術簽證居留期限至5年。澳洲總理莫里森今月表示，獲延長簽證的合資格人士在5年期屆滿後，可申請「技術類別」的永久居留簽證，但須具備「適當技能」。據悉細節仍在制訂當中。

據澳洲政府數據，當地去年減少批出永久居留簽證，但港人獲批數量卻見上升。去年7月至11月港人獲批永久居留簽證，較去年上半年增加約17%，由上半年月均316宗，增至下半年月均370宗。其中，技術永久居留簽證由上半年月均78宗增至下半年月均149宗，升幅超過9成。另據報至今逾2,500名身在澳洲的香港特區護照持有人獲延長臨時簽證。

Izzy表示，澳洲的投資移民門檻高(投資額或資產要求千萬港元以上)，因此現時大趨勢是，一般人會選擇在澳洲修讀在移民政策上可以拿到高分的專業，取得專業資格後便留在澳洲工作和生活。舉例護士、程式員、電工、教師等都是熱門職業。