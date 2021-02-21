蝕讓個案停不了　西貢全幢村屋損手賣

雖然樓市成交暢旺，但市場蝕讓個案仍不斷浮現，西貢大網仔村全幢村屋以900萬元轉售，原業主持貨近6年帳面虧損30萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●港島南貝沙灣1期7座中層A室，實用面積1,291方呎，三房連套房間隔，外享海景，連車位成交月租65,000元，實用呎租50.3元，屋苑本月累錄8宗租賃成交。

●中半山嘉富麗苑1座高層A室，實用面積2,348方呎，四房連雙套房間隔，以每月租金13萬元獲承租，實用呎租55.4元。屋苑現有約4個租盤提供，入場月租8.3萬元起。

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九龍區

●長沙灣昇悅居3座中層D室，實用面積459方呎，兩房間隔，每月叫租約1.75萬元，放租個半月後吸引外區客洽詢，減租1,000元，以1.65萬元租出，實用呎租35.9元，低市價約3%。

●奧運站帝柏海灣5座中高層G室，實用面積473方呎，兩房間隔，以1,060萬元成交，實用呎價22,410元。據悉，原業主於2001年2月以約285萬元購入單位，持貨至今帳面獲利約775萬元。

●將軍澳帝景灣7座低層G室，實用面積597方呎，兩房連儲物房間隔，以約1,050萬元放售，兩個月後獲同屋苑租客洽購，議價後減價約52萬元，以約998萬元成交，實用呎價16,717元。

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新界區

●西貢大網仔村雙號全幢村屋，建築面積900方呎，兩房連套房間隔，天台面積約300方呎，叫價998萬元，減至900萬元沽出，呎價10,000元。據了解，原業主於2015年5月購入上址，當時作價930萬元，持貨近6年帳面貶值30萬元或約3%。

●元朗尚悅1座高層K室，實用面積435方呎，原則兩房，現改為一房間隔，去年6月中開始放盤，原叫價638萬元，減價46萬元或約7.2%，以592萬元沽出，實用呎價13,609元。

●荃灣樂悠居中層9室，實用面積538方呎，三房連套房間隔，以858萬元成交，實用呎價15,948元。該盤本月暫錄約4宗二手成交，現時只有2個同類單位放售，叫價880萬元起。

●粉嶺碧湖花園5座高層G室，實用面積400方呎，兩房間隔，原叫價550萬元放盤，議價後以532萬元成交，實用呎價13,300元。

●大埔太湖花園16座中層E室，實用面積422方呎，兩房間隔，放盤2個月減價48萬元或約7.5%，獲用家以590萬元承接，實用呎價13,981元。