商品升價推高通脹　高盛料銅將突破1萬美元

市場通脹預期升溫，原因之一是大宗商品價格攀升，例如油價創逾一年新高、銅價升至9年高位、鎳價升至2014年以來最高，鉑金價格亦因用於汽車催化器的需求強勁而上漲。隨着疫苗應用有助全球經濟復甦，加上市場資金充裕，商品價格前景看俏，高盛更警告銅正面臨歷史性短缺，將推動價格進一步上揚。

高盛指出，中國在農曆新年假期後對銅的需求急增，庫存卻有限，令銅市場面臨10年來最大短缺，銅價很可能於未來數月急漲；目前而言，銅價前景非常樂觀，而且沒有迹象顯示現時的銅價水平會扭轉基本趨勢。

該行續預期，隨着2023至2024年銅供應高峰來臨，才能扭轉當前銅供應短缺的情況，並將銅價未來3、6和12個月的目標，由原本每噸8,500、9,000和10,000美元，分別上調至9,200、9,800和10,500美元。

事實上，高盛看好銅價和油價已有一段時間，該行商品研究主管柯里本月初曾揚言，銅和原油已經處於「超級周期」，「故事才剛剛開始」。

內地有分析指出，若按照以往超級上漲周期中油價最低漲幅計算，本輪超級周期中油價全年均價高點可能觸及每桶80美元，考慮到年內波動，不排除階段性上探100美元的可能。不過，與以往不同，當前需求有向潔淨能源長期轉型的趨勢，故此，油價在今次超級周期中最終達到的高位，可能會低於前兩輪超級周期。

不僅如此，油價亦受到石油輸出國組織和盟國(OPEC+)的產油政策左右，而OPEC+下月會議前，沙特阿拉伯和俄羅斯再次出現分歧。儘管油價已大幅反彈，但沙特仍公開呼籲盟友保持極端謹慎；有指沙特私下已暗示主張維持產量不變。相反地，俄羅斯暗示期望推動增產。

油價面臨的另一個變數，是伊朗原油出口可能增加。紐約期油上周五挫逾2%，收報每桶59.24美元，全周幾乎原地踏步。

商品價格上揚，連帶通脹預期亦持續攀升，更被形容為一隻「灰犀牛」。「灰犀牛」是指大概率發生且影響力巨大的潛在危機，通脹風險像「灰犀牛」，即投資者能看見它在遠處，但由於「行動緩慢」，以為不構成威脅，因而忽視了相關風險，惟一旦這隻「灰犀牛」奔跑而來，將會令市場猝不及防，造成明顯衝擊。