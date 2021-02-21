業主「疫」市焗掟貨　去年涉辣稅蝕讓逾330宗

新冠肺炎疫情重創本港經濟，部分業主被迫沽辣招盤套現。綜合地產代理行資料，2020年二手市場估計錄至少逾330宗辣招盤賣樓蝕讓個案，按年激增逾45%，當中帳面「蝕住沽」的成交較去年同期更多近一倍。

根據利嘉閣研究部資料，去年二手住宅買賣市場中，持貨3年內轉手，但賺幅在10%或以下，以及帳面平手或蝕讓登記的個案，合共有約335宗，較2019年約231宗，按年多約104宗。有關成交是以物業的正式買賣合約日期計算，並已知上手購入價，撇除有機會轉名的內部轉讓。由於該段時間內賣樓，須支付至少10%額外印花稅，假設辣稅由原業主支付，有關成交都已屬損手離場。

此外，在同類型辣招期內轉手登記中，去年有約186宗為帳面貶值個案，與2019年的94宗相比，按年激增92宗。這反映業主賣樓蝕本之餘，或再需支付至少10%的額外印花稅。

根據稅務局資料，2020年涉及額外印花稅的住宅成交約346宗，比2019年的431宗減少85宗，但當中賺幅10%或以下及帳面蝕讓個案卻上升。

事實上，樓價回落，拖累去年藍籌屋苑錄得上述「雙失」個案。資料顯示，天水圍嘉湖山莊、將軍澳新都城、鰂魚涌太古城及鴨脷洲海怡半島都出現同樣情況。如海怡半島22座一個高層單位，實用面積約584方呎，原業主2019年以1,038萬元購入，持貨一年多，於去年中僅售1,031萬元，帳面蝕7萬元，料另要付103萬元辣招稅。

至於九龍指標項目荔枝角美孚新邨，現時有業主放售辣招盤。美聯吳志輝表示，屋苑有3至5個需付額外印花稅的放盤個案，其中5期蘭秀道12號中層B室，實用面積約507方呎，叫價850萬元放售，較2018年底購入價740萬元帳面高110萬元。他續稱，由於需付額外印花稅，所以該盤叫價比市價高至少逾6%，但即使以開價沽貨，扣除稅款及使費料亦要損手。

近年新落成住宅亦經常有蝕辣稅離場個案。香港置業黃銘傑指，西南九龍匯璽現時有約10多個辣招未鬆綁放盤，但大部分業主叫價都不連辣招稅，要求新買家支付。但其中5B座中層一房放盤，實用面積約357方呎，開價960萬元，較2018年購入價高約3%，業主有機會支付一半辣稅。

利嘉閣地產總裁廖偉強指出，對有意移民或生意需要套現的市民，持有物業等於加重負擔，不能賣樓周轉令中產人士更加吃力。同時，在現市況下根本不會再有炒風，取消額外印花稅或縮短限期，可令樓市交投增加，同時加快資金流轉，促進整體經濟。

●上月商舖交投連升兩月 按年多1.5倍

政府撤銷非住宅雙倍印花稅，加上肺炎疫情緩和，本港商舖買賣交投量連續兩個月回升。1月份商舖註冊登記按月再漲約5.8%，按年同期更多約1.5倍。而上月以成交價逾1,000萬元至2,000萬元的舖位成交最多。

美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，去年12月舖位註冊量有120宗，上月再多7宗至127宗，但比較去年1月只51宗，明顯大增76宗。而上月成交金額按年亦飆約2.7倍至約23.6億元，不過有關金額較去年12月的30.54億元，則低約22.7%或6.94億元。

舖位按月交投量升價跌，原因是期間買賣以中細價舖為主。今年1月價值逾1,000萬元至2,000萬元的舖位買賣達41宗，按月大升70.8%。而成交價逾5,000萬至1億元的交易量只有3宗，較去年12月大跌約62.5%。

至於4個核心購物區包括中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀，上月份共錄15宗註冊登記，按月少約16.7%。而該4區一線街舖售價指數顯示，1月份報160.3點，按月下跌1.5%，已連挫20個月，較2019年高位，累跌35.6%。

該行盧展豪表示，農曆新年後多項防疫措施放寬，相信或會為餐飲及零售商戶生意帶來曙光，同時，部分舖位價格已累積一定跌幅，預計今年商舖成交量會反彈。另外，美聯商業周永亨稱，中環中心39樓05室以約1.09億元連租約易手，呎價約34,713元。據了解，物業原業主為資深投資者陳秉志。