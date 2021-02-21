冷戰史權威：中美難脫鈎　貿易前景仍有隱憂

港股收復2018年6月中美貿易戰開始升溫前的高位，固然與經濟復甦有望和全球游資氾濫有關，但亦反映投資者憧憬上場一個月的美國新政府不會加碼向中國「開刀」。冷戰史權威、耶魯大學歷史系教授文安立(Odd Arne Westad)接受《東網》獨家專訪時表示，「狂人」特朗普離開後的華府看起來更願意對話，但國家安全上的顧慮會限制中美貿易摩擦改善的空間，兩國持續角力下關係還有變得更差的風險。

財經與政治相依，文安立2017年付梓的著作《The Cold War: A World History》(暫譯：冷戰︰一部世界史)亦把美國與前蘇聯冷戰追溯至1890年代初的環球金融危機，比蘇聯第一代領袖列寧發動十月革命早廿幾年，事關當時世界霸主英國的一家大銀行霸菱，於拉美積累過高信貸風險，1890年阿根廷瀕臨違約令其瀕臨「爆煲」，適逢金融業開始「全球化」，衝擊還是蔓延多國，導致失業率攀升、工潮此起彼落，不幸一些遭暴力鎮壓，激進左翼思想乘勢興起。

回到當下，文安立認為，中美角力始於2008年的金融海嘯。而新冠肺炎疫情即使不至於令美國經濟一蹶不振，亦已大大改變國際關係格局，加速財富和政治實力東移的趨勢，之後也會有更多區域性聯盟的興起，其中一處就是東南亞，世界繼而會走向多極化。

他相信，中美貿易問題有改善的潛力，「把目光拉長到N年之後，各國貿易愈益融合是利之所趨」。現時美國之所以對多國錄得貿易逆差，主要是其勞動力無法滿足其他國家的需要。若美國改變前朝政府不信任國際組織的態度，願意循多邊途徑或世界貿易組織(WTO)尋求化解糾紛，中國或許更願意坐下來談，事關降低「稅牆」對中國的利益遠遠大於美國。

不過，文安立提醒，貿易絕非中美摩擦的起源或核心，而是政治問題的結果，中國能否拆「稅牆」，還看華府能否就國家安全威脅放下對中國的戒心。

他直言，兩國矛盾迄今未有緩解，也不會因白宮新主人手段和措詞不同而顯者改善，反而可能在一些議題上變得更差，尤其是現屆美國政府恐更執着人權，同時更重視和傾向增強與亞太區的日本、南韓、台灣、越南和印尼等的聯盟關係，這些都會加強北京「美國在圍堵我」的感覺。互相視對方為勁敵下，難免於台灣和南海自由通行爭議上爆發衝突；以現屆政府上述特性來看，隨時鬧得很大(Acute)。

10年前特朗普曾於一場演講中說過「正當美國每天花數十億美元扮演世界警察，中國每天擲數十億美元在全球買買買」，同場還「爆粗」說要對中國貨加徵25%關稅。文安立亦認為，現屆美國政府與特朗普政權相似的地方比大多數人想像中多，包括憂慮中國從對美經貿取得敏感技術和機密，以及中國會拿着貿易優勢和從中賺得的錢，提高軍事實力和打造中國能夠控制的海外基礎設施。

不管如何，他一直反對使用「冷戰」或類似字眼去形容當前中美關係，冷戰是兩個水火不容的意識形態在對決，而且經濟上前蘇聯算是「孤家寡人」。反觀現在的中國深深融入國際社會，而且在全球經濟、金融、政治和基建等諸多領域扮演愈來愈重的角色，以美國現在的國力，試圖與中國脫鈎完全不可行，也不會發生，鼓吹「冷戰論」兼用對付前蘇聯的手法處理中美關係就會導致脫鈎之類的錯誤結論，既達不到目的，更十分危險。

前朝政府透過減稅釋放經濟活力，增長加速下聯儲局得以加息，繼而收緊新興市場的資金，若非疫情侵襲並失控，戲碼本來演得頗順。不過，文安立認為，現時美國「練好內功」的關鍵在於改善醫療和教育，讓廣大中低階層的國民擺脫收入呆滯、提升他們應對國際競爭瞬息萬變的能力，繼而進一步壯大內需。新政府大概意識到這點，但過程中怎樣不影響美國信用和金融實力是一個挑戰。

●美國商會︰完全與華脫鈎損失幾萬億計

總部設於華盛頓的美國全國商會(U.S. Chamber of Commerce，USCC)發表研究報告假設，中美經濟完全脫鈎的最壞情況下，美國企業將對中國的直接投資減少一半，每年將損失250億美元的資本收益，而美國的國內生產總值(GDP)更恐錄得一次性損失最高達5,000億美元(約3.9萬億港元)；萬一兩國互相加徵25%關稅，恐令美國GDP在2025年前，每年減少1,900億美元。

報告提到，若中美「反枱」，中國在美留學生及赴美遊客較疫情爆發前各減少五成，將導致美國的服務貿易出口每年損失150億至300億美元。同時估計，美國對中國銷售完全切斷，將使美國飛機與航空業造成每年380億至510億美元銷售額的損失，並流失16.7萬至22.5萬個就業職位。

值得留意的是，在美國前總統特朗普任內，已限制對中國出口晶片。報告指出，如果美國相關企業失去中國的客戶，損失介乎540億至1,240億美元，逾10萬個職位將「凍過水」。

USCC警告，中美全面脫鈎會影響到美國的生產力和創造力，美國企業在當地開展研發，以支持在中國的業務會有所減少，而其他國家亦會縮減在美國研發。長此下去，供應鏈便會遠離美國企業，美國對風險投資的吸引力也會相應減少，大大影響美國在全球的領導地位。

該商會稱，中國無疑是美國總統拜登最棘手的外交難題，其國家統制力所帶來的挑戰和國家安全威脅亦不容忽視，惟華府應盡快確定哪些領域不會對國家安全構成威脅，以「基於規則」的經濟秩序反對中國對美國公司不公平的做法，並跟盟友合作，而非像前朝政府般「單打獨鬥」。

另外，中國今年首批稀土開採額度達8.4萬噸，按年增長27%。日前有外媒引述消息報道，中國正研究限制稀土出口，或打擊美國國防工業。

●華府換屆內地軍工股即大跌 搞邊科？

反映一籃子內地軍工股的中證國防指數上周五收報2,046點，比今年1月20日臨近美國政府換屆時低一成，耐人尋味。不過，內地券商認為，軍工股已有產業景氣支撐的行情，不再是個易受市況影響的「事件驅動型」短癮板塊。

不過，國盛證券指出，一個大型經濟體需要與之匹配的國防力量，以美國前總統列根1981年上台後與前蘇聯進行軍備競賽為例，過去40年美國航天與國防板塊的年化回報居標指各行業前列。中國武器裝備實力與美國差距仍大，現時當務之急是「提量升級」。

從商業角度出發，國盛稱，中央提出「全面加強練兵備戰、十四五武器裝備放量建設」下，軍方落單模式可望變成「批量大單」，一些上市公司已經宣布透過融資等謀求擴產，廠商現金流屆時有望大幅改善，跟股權激勵改革成為板塊另一催化劑，關注領域包括導彈、高性能軍機及發動機、無人裝備、軍用晶片及物料，而且各種技術的民用潛力更加不容忽視。

另一方面，F-35戰機生產商洛歇馬丁早前召開分析員會議，行政總裁James Taiclet不諱言，現屆美國政府多番強調提高盟友國防震懾力的重要性，「因此我認為公司的對外軍售業務會有一個更開放的環境」。