東方日報B1：中美各有心魔　礙拆「稅牆」

港股收復2018年6月中美貿易戰開始升溫前的高位，固然與經濟復甦在望和全球游資氾濫有關，但亦反映投資者憧憬上場一個月的美國新政府不會加碼向中國「開刀」。冷戰史權威、耶魯大學歷史系教授文安立認為，「狂人」特朗普離開後的華府看起來更願意對話，但國家安全上的顧慮會限制中美貿易摩擦改善的空間，兩國持續角力下關係還有變得更差的風險。

財經與政治相依，文安立2017年付梓的著作《冷戰︰一部世界史》(暫譯)亦把美國與前蘇聯冷戰追溯至1890年代初的環球金融危機，比蘇聯第一代領袖列寧發動十月革命早廿幾年，事關當時世界霸主英國的一家大銀行霸菱，於拉美累積過高信貸風險，1890年阿根廷瀕臨違約令其接近「爆煲」的邊緣，適逢金融業開始「全球化」，衝擊還是蔓延多個國家，導致失業率攀升、工潮此起彼落，不幸一些遭暴力鎮壓，激進左翼思想乘勢興起。

回到當下，文安立接受東網獨家專訪時表示，中美角力始於2008年的金融海嘯。而新冠肺炎疫情即使不至於令美國經濟一蹶不振，亦已大大改變國際關係格局，加速財富和政治實力東移的趨勢，之後也會有更多區域性聯盟的興起，其中一處就是東南亞，世界繼而會走向多極化。

他相信，中美貿易問題有改善的潛力，「把目光拉長到N年之後，各國貿易愈益融合是利之所趨」。現時美國之所以對多國錄得貿易逆差，主要是其勞動力無法滿足其他國家的需要。若美國改變前朝政府不信任國際組織的態度，願意循多邊途徑或世界貿易組織(WTO)尋求化解糾紛，中國或許更願意坐下來談，事關降低「稅牆」對中國的利益遠遠大於美國。不過，文安立提醒，貿易絕非中美摩擦的起源或核心，而是政治問題的結果，中國能否拆「稅牆」，還看華府能否就國家安全威脅放下對中國的戒心。

他直言，兩國矛盾迄今未有緩解，也不會因白宮新主人手段和措詞不同而顯著改善，反而可能在一些議題上變得更差，尤其是現屆美國政府恐更執着人權，同時更重視和傾向增強與亞太區的日本、南韓、台灣、越南和印尼等的聯盟關係，這些都會加強北京「美國在圍堵我」的感覺。互相視對方為勁敵下，難免於台灣和南海自由通行爭議上爆發衝突；以現屆政府上述特性來看，隨時鬧得很大(Acute)。

10年前特朗普曾於一場演講中說過「正當美國每天花數十億美元扮演世界警察，中國每天擲數十億美元在全球買買買」，同場還「爆粗」說要對中國貨加徵25%關稅。文安立亦認為，現屆美國政府與特朗普政權相似的地方比大多數人想像中多，包括憂慮中國從對美經貿取得敏感技術和機密，以及中國會拿着貿易優勢和從中賺得的錢，提高軍事實力和打造中國能夠控制的海外基礎設施。

不管如何，他一直反對使用「冷戰」或類似字眼去形容當前中美關係，冷戰是兩個水火不容的意識形態在對決，而且經濟上前蘇聯算是「孤家寡人」。反觀現在的中國深深融入國際社會，而且在全球經濟、金融、政治和基建等諸多領域扮演愈來愈重的角色，以美國現在的國力，試圖與中國脫鈎完全不可行，也不會發生，鼓吹「冷戰論」兼用對付前蘇聯的手法處理中美關係就會導致脫鈎之類的錯誤結論，既達不到目的，更十分危險。

前朝政府透過減稅釋放經濟活力，增長加速下聯儲局得以加息，繼而收緊新興市場的資金，若非疫情侵襲並失控，戲碼本來演得頗順。

不過，文安立認為，現時美國「練好內功」的關鍵在於改善醫療和教育，讓廣大中低階層的國民擺脫收入呆滯、提升他們應對國際競爭瞬息萬變的能力，繼而進一步壯大內需。

雖然新政府大概意識到這點，但過程中怎樣不影響美國信用和金融實力可算是一個挑戰。