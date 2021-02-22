道指期貨偏軟　紐油受制60美元

●美匯指數報90.36；港匯升至7.7531；離岸人民幣(CNH)跌至6.4573；美元兌日圓報105.57；歐元升上1.2124；英鎊漲至1.4022。金價企1,783美元。布油報62.45美元，紐油處59.54美元。比特幣於5.6萬美元水平徘徊。道指期貨偏軟。

●港股ADR指數按比例計算，上周五收報30,727點，升83點或0.27%。

●即月恒生指數夜期上周五收報30,702點，升181點，高水57點，成交17,526張。

●美國波士頓聯儲銀行行長羅森格倫表示，雖然未來數月美國經濟可能面臨「潛在的艱難步伐」，但相信下半年將「強勁復甦」，主要由於他預期美國家庭在防疫封鎖措施推行期間積累的積蓄，將引發消費活動的需求顯著增加。

●紐約3月期油上周五收報每桶59.24美元，跌1.28美元或2.11%，全周計累跌0.38%；布蘭特4月期油收報每桶62.91美元，跌1.02美元或1.59%，全周累升0.77%。

●紐約4月期金上周五收報每安士1,777.4美元，全周計累跌約2.5%。

●英國富時100指數上周五收報6,624點，升6點或0.1%；法國CAC指數收報5,773點，升45點或0.79%；德國DAX指數收報13,993點，升106點或0.77%。

●「女股神」Cathie Wood旗下ARK Investment管理的兩隻ETF，於上周四(18日)減持港股科網龍頭騰訊控股，此前她曾於去年12月底股市回調時加倉。

●對沖基金Citadel創辦人、億萬富翁格里芬(Kenneth Griffin)周五(19日)接受外媒訪問時表示，經歷了「散鱷大戰」之後，在可見未來，將會降低沽空股票的金額。

●國際貨幣基金組織(IMF)首席經濟學家Gita Gopinath認為，美國拜登政府建議推行的1.9萬億美元規模的刺激計劃，引發的通脹升溫風險有限。

●法國汽車製造商雷諾(Renault)表示，由於疫情重創業績，2020年帳列虧損史上最嚴重，預期今年也將受疫情影響。

●中國2月份貸款市場報價利率(LPR)維持3.85厘不變，5年期亦保持在4.65厘，兩者均符合預期。