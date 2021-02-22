沈振盈：新經濟熱炒股回吐壓力大

假期過後大市進一步上升，恒指一度突破31,000點水平。雖然隨着新經濟股獲利回吐而出現回調，但指在30,100點見支持，填補了初五復市的上升裂口後，即市已經出現反彈。從技術走勢分析，指數已確認企穩於30,000點的支持，將會再挑戰31,000關口。

至於股份方面，熱炒的新經濟股大幅波動，股價急升後的回吐壓力非常大，投資者高價追入的風險亦非常高。故此，在選股方面實在不宜過分進取，要留意股份的估值是否過高，不要胡亂追入一些市場熱炒股。

從玄學角度分析，壬寅月將會極為波動，大市大上大落，投資者宜扣穏安全帶。未來一周的日子，周初對股市較有利，但小心周中開始出現回吐。

本周每日的股市走勢預測：

周一（辛丑日）：天干屬金地支屬土，土生金之局，市況做好

周二（壬寅日）：天干屬水地支屬木，水生木之局，先低後高，高位受壓

周三（癸卯日）：天干屬水地支屬木，水生木之局，走勢轉弱

周四（甲辰日）：天干屬木地支屬土，木剋土之局，出現震盪

周五（乙巳日）：天干屬木地支屬火，木生火之局，大幅反彈

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)