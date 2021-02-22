潘梓生：美元大幅轉強難度仍高

美國國庫債券利率繼續上升，加上美國孶息曲線愈見傾斜，反映市場對美國通脹前景充滿憂慮。美國債息繼續上升，10年債息升至1.3厘，創下一年新高，也令資金稍作回流美元系統，令美元近期稍有轉強。由於市場預期拜登政府的1.9萬億美元救市計劃將會落實，並將大舉增加政府支出，加深美國政府財赤狀況，將令債息繼續抽升，將繼續利好美元，甚至有機會令市場進入避險狀態。

以上論述實在有點危言聳聽，也沒有真正把箇中關係梳理清楚。事實上，債息上升對資金流影響並不太大，加上以債息作標的的資金流向不應單以美債債息為準，反而更應參考歐美兩地的債息差距。近日歐洲等國的國債債息同樣急升，當兩地債息差距未有明顯拉闊下，美元難以單以債息走向就能決定後市去向。

再者，市場已預期拜登政府的大規模刺激政策將繼續落地，財赤大舉增加，加上聯儲局已再表示通脹前景並未有改變寬鬆貨幣取態，甚至有分析認為債息上升將增加聯儲局進行孳息率曲線控制的可能性，這等都可能加劇美元的弱勢。短線而言美元仍難擺脫上落格局，過去3個月大部份時間都在89-92之間上落，除非美國貨幣或財政政策出現重大變化，否則美元要重拾強勢仍有一定難度。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生