港股升幅收窄　科技股拖低大市　傳統藍籌回勇

港股開市升逾400點後隨即回吐，恒生指數31,000點關得而復失，暫升約200點，於30,800點水平上落。國企指數靠穩；科技指數倒跌近百點，主板成交逾700億港元。

科技股拖低大市，舜宇光學跌3.6%，是表現最差藍籌。阿里巴巴跌1.1%；小米集團跌1%；美團倒跌0.8%；騰訊跌0.6%。京東集團偏軟，快手則反覆升近2%。

資金流入傳統藍籌，中國移動及中國聯通飆6.3%及5.9%表現最佳。香港交易所升3.5%，創587元新高。中國石油及中國石化升3.7%及2.6%。

地產股亦回勇，新世界發展升3.2%；新鴻基地產、恒基地產、九龍倉置業、長實及恒隆地產升2%至2.4%。

滙豐控股明日公布業績，市場預期很大機會恢復派息，並可能公布退出美國業務，聚焦亞洲，股價升1%；旗下恒生銀行升1.4%。

其他金融股個別發展，友邦保險升0.9%；工商銀行升1.4%；建設銀行升0.6%；中國平安跌0.7%。

【09:20】港股升上三萬一關 港交所創新高

港股開市重上三萬一點關，恒生指數升426點或1.39%，報31,071點；國企指數高開137點或1.14%，報12,244點；科技指數升125點或1.19%，報10,686點。

傳統藍籌領漲，友邦保險升2.3%報103.8港元；香港交易所升2.2%，創579.5元新高；滙豐控股明日公布業績，股價飆1.9%報46.4元。中國聯通及中國移動再升1.8%；中國海洋石油升1.7%。

大型科網股普遍向上，美團升2.9%表現較佳；快手升2.3%。小米集團澄清未就發展電動車立項，股價仍漲1.8%；騰訊升1.1%報749.5元；京東集團升0.8%；阿里巴巴逆市跌0.4%報256元。