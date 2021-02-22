網購消費激增　PayPal市值超越萬事達卡

新冠肺炎疫情改變民眾購物模式，美國支付平台於疫情間股價飆升，市值更超越老牌信用卡公司萬事達卡(Mastercard)。上周五(19日)，PayPal股價收報286.92美元，市值約3,360億美元；萬事達卡股價收報333.17美元，市值約3,309億美元，已經被PayPal超過。

隨着更多人在疫情期間轉投線上支付，增加網購頻率，帶旺PayPal和萬事達卡的業績，但與此同時，旅遊限制衝擊萬事達卡的業務，導致其利潤豐厚的跨境交易營業收入下滑。

市場研究機構MoffettNathanson分析師埃利斯指出，截至上周五為止的一年，PayPal上漲逾131%，但萬事達卡下跌了2.8%。埃利斯推斷，鑑於全球將重啟跨境旅遊，萬事達卡有望翻身，短期內PayPal的市值或許不會長時間超越萬事達卡。她估算，接下來兩年，萬事達卡將產生較PayPal多出35%至40%的自由現金流。

不過，她預期長期來看，PayPal將較萬事達卡更加有價值。PayPal已經制定了5年目標，營收的年複合增長率(CAGR)約20%，每股盈利增長率可望達22%。她又預計，待新冠肺炎疫情平息、市況恢復穩定後，萬事達卡的年營業收入增長率為12%至14%，每股盈利增長16%至18%，仍不及PayPal。