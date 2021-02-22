疫情肆虐　歐洲銀行業趁勢改革　大縮分行規模

新冠肺炎疫情持續肆虐，歐洲銀行業趁勢大刀闊斧改革，除裁員及大規模關閉分行外，亦強迫使客戶轉向網上服務。

外媒報道，德國第二大德國商業銀行(Commerzbank)於第二大股東美國私募基金Cerberus施壓下，日前宣布整頓計劃時透露，淘汰1/3國內員工，並將實體分行數目由790家削至450家，在2024年前將減少170萬客戶。

此外，意大利與西班牙正在上演銀行整合大戲，預料將關閉上千家業務重疊的分行。根據顧問公司科爾尼(Kearney)，歐洲銀行業的16.5萬家分行，預料有1/4將在3年內關閉。

事實上，銀行業是歐洲經濟的脆弱一環，且變革步伐緩慢。相對於美國同業，歐洲銀行的收益難以支撐借貸業務的增長，因此直至疫情爆發，仍在努力消化十多年前歐債危機爆發後堆積如山的龐大壞帳。

但疫情為歐洲銀行業的改革帶來迫切性。歐洲央行施壓銀行進行改革，並為節省成本的整合鋪路；向來因擔憂銀行整合將導致大裁員的各國政府開始改絃易轍；疲弱不振的股價也迫使各銀行高層採取行動。

歐洲銀行的營運成本與收入相比相對較高，其中最容易着手的部分就是削減分行數目；西班牙前5大銀行去年裁撤8%的分行，並誓言關閉更多分行。西班牙Caixabank銀行指出，每年可望節省7.7億歐元，分析師認為，主因將6,300家分行關閉了一半。

另外，銀行業預期，疫情將減少客戶往返分行的頻率，從而降低維持營運與人力所需的高昂成本。Allied Irish Bank(AIB)在疫情期間意外受惠於客流量減少30%，一向排斥網路工具的65歲以上民眾，如今成為數碼通路增長最快速的客戶群。

然而，從歐洲銀行業的股價多年來一直欲振乏力可以看出，儘管資產負債表與美國銀行業不相上下，市場價值卻只是美國同業的零頭，因此投資者對於歐洲銀行業的改革力度是否足夠，仍抱持懷疑態度。