梁彥穎：港股下月回調壓力大

美國股市早段受惠於公司業績不錯，疫苗接種進展跟上，以及援助計劃有望落實而上升，可惜因勞工市場數據遜預期，加上債息續升，後段紛紛回落。道瓊斯工業指數及標準普爾500指數均先升後跌。

預期原料價格不斷上揚有機再推債息上升，加上預測指數市盈率將超過22倍，為過去30年以來最高，股市3月下調壓力實在不少。因此，標普500將難繼續在3月維持指數在3900之上，估計上落範圍將移落至3700至3900。

2月期指將在星期四結算，恒生指數期貨結算前應在30,000至31,200範圍上落。唯指數從10月23,624已連升5個月至最高31,116，加上美國股市亦有下調壓力，3月恒生指數實難延續強勁升勢。看淡的進取投資者終於有機會在這月拼博一下。

澳元兌美元匯價經横行整固後，終於如筆者所言，衝上0.7800至0.7900水平。投資者可趁澳元此水平附近套利。若澳元升穿0.7900，進取投資者更可考慮沽空，3月至4月間，澳元有機又回落至0.7600水平。

金價被美國債息突擊，最後防線每安士1,750美元差點也守不住，幸好大户出手保駕，但3月後金價下調壓力加強，上落水平將下調至1,700至1,900美元。

上古亞洲財富策劃及管理總監 梁彥穎(以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。)