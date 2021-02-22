陳偉明：市場資金充裕　港股或創歷史新高

港股市底確是強勁，正當市場普遍預期港股在農曆新年假期前夕缺乏北水下只是窄幅牛皮上落，港股卻仍然有力向上升破30,000點心理關口，並且在牛年復市後繼續牛氣沖天，在A股復市前偷步炒上，不但於上周二(16日)紅盤高開高收，更在上周三(17日)突破31,000大關，並且於上周四(18日)高見31,183點。

市場對港股後市走勢的預期飄忽不定，眼見港股氣勢強勁，預期在A股復市及北水重臨下，港股繼續強勢並且持續尋頂，結果A股周四復市後，港股反高潮地見頂回落，並於上周五(19日)低見30,099點。

筆者預期港股今年首季仍有力反覆向上，並且有機會挑戰2018年歷史高位33,484點，因為美國財長耶倫已經開口指出美國仍需要大規模刺激方案才能實現經濟全面復甦，預期拜登的1.9萬億美元抗疫刺激計劃快將通過，加上在歐美及本港開始接種疫苗的情況下，預期環球疫情逐步受控，在低息、錢多、美元弱而人民幣强，加上經濟復甦的情況下，資金傾向流入股值較低的香港股市，而最重要的是在預期恒指結構性改革大幅增加恒指成分股後，有條件帶動恒指估值整體拉高，並且再度增加資金流入港股的機會。

雖然上周A股復市後，市場曾一度擔心人行逆回購規模遜預期是收水先兆，但人行其後已經澄清不要錯誤解讀逆回購規模縮減。反而美國通脹憂慮持續升溫，短期要留意美國債息高企會否拖累科技股表現。

整體來說，現在市場資金充裕，投資者可以留意每次期指回調至接近10天平均線，候低Long Call恒指期權，繼續博港股有條件反覆向上創新高。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明