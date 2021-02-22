周樂樂：科技醫療消費股回調　現低吸機會

春節假期後開市兩天，A股市場風格發生猛烈切換。大盤藍籌股高位回調，中小市值個股底部拉升。從數據分析來看，大資金調倉的迹象十分明顯。行業上看，漲幅靠前的板塊是金屬資源、能源、農業、交通設備等順周期板塊，而熱門板塊生物製品、新能源等偏弱，出現了明顯的低估值順周期與高估值成長的風格切換。技術圖形上，主要指數在5日均線有支持，且均呈現震盪上行趨勢，同時，連續兩日北向淨流入顯示出外資對人民幣及人民幣資產的信心。

目前市場主要炒作反映經濟復甦與通脹預期，同時反映貨幣政策邊際收緊與無風險利率上漲的預期。美國拜登總統推出1.9萬億美元的財政刺激計劃，以及疫苗接種加速令疫情風險下降，市場普遍預期經濟復甦將好於預期，同時伴隨通脹上漲，大宗商品市場價格上漲，尤其是美國寒潮令能源供應出現中斷，刺激油價飆升。這些因素刺激港股與A股相關的資源股與能源股走強。

另外，中國央行罕見大筆回籠資金，一度引起市場出現恐慌性拋售。儘管中國央行聲稱當前已不應過度關注央行操作數量，否則可能對貨幣政策取向產生誤解，應重點關注利率變化，但是市場一直預期央行將邊際收緊貨幣政策，主要原因是通脹預期壓力加劇。雖然利率沒有太大變化，但是國債收益率出現回升了，無風險利率上升，不利於高估值成長股表現。同時，美國也出現類似的情況，儘管美聯儲沒有縮減購債規模，但是美國國債收益率持續回升，科技股表現相對弱勢，順周期板塊表現強勢。

行業策略上，拜登政府承諾解決晶片短缺問題，市場預期美國將放鬆對中國半導體行業的打壓，利於半導體相關產業鏈核心企業；考慮到銅礦供應進入低速增長期，加工費下跌導致銅冶煉產能被抑制，全球精銅供需缺口將逐步擴大，預計銅價中樞有望進一步抬升，銅需求將打開新的成長空間。

綜合來看，在全球經濟復甦預期形成共振以及補庫存周期開啟等因素刺激下，預計短期順周期板塊有望持續發力，這對於提升市場情緒將起到積極的助推作用，看好後續春季行情逐級展開。關注保險股、資源股與能源股。需注意的是，中長線看，筆者認為順周期股強勢難以持續，需要擇機減倉，主要原因是這不符合國家產業發展方向與脆弱的經濟復甦需求，建議趁科技、醫療、消費、新能源等成長性行業回調，分批吸納。

勝利證券副首席運營官 周樂樂