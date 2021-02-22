小米撈過界做電動車？啟示重大…

美股中，第一大上市電動車企的創辦人，可榮升成美國首富，可見這個產業已成投資風尚，相關的題材炙手可熱。小米撈過界做電動車，中正當炒概念，股價即有反應，皆因這個消息非單意味小米本身的業務有所發展，對整個電動車產業而言，亦別具意義。

事緣小米本身做消費電子產品，尤其是智能手機。當消費電子產品與電動車產品研發相結合，所帶出的協同效益，有望產生「一加一大於二」的協同效果，引來無限憧憬。

事實上，不論美國、歐洲及中國，都已有全面更換新能源汽車的遠景，且過去一年陸續有大型傳統車企加入電動車產業戰團，反映政界和商界已對電動車產業的長遠「錢」景予以肯定。過去，各車廠單打獨鬥，市場配套欠成熟，孤掌難鳴。可當全球主要經濟體官方都支持電動車產業發展，加快建設相關配套，則整個產業的發展前景就大不同。此外，愈來愈多新經濟企業加入研究電動車產業，更為行業發展帶來超出傳統汽車駕駛的發展空間，比如自動駕駛等智能汽車功能，當中涉及的制式、應用的晶片，必將成為各主要經濟體的科技競賽主戰場！

可以預見，未來全球汽車產業將起革命，電動化、車聯網和自動駕駛乃三大關鍵元素，每個範疇都有其專長車企和科企，而跨行業強強聯合將成大勢所趨，投資者不妨多加留意這個高增長新興行業的發展。