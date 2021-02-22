小米撈過界做電動車？啟示重大…
2021年02月22日 10:40
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上周五(19日)港股尾市傳來小米集團(01810)擬涉足電動車產業，帶動港股止跌回升的一幕，令人印象深刻。昨日(21日)小米回應指，就電動汽車製造業務的研究還沒有到正式立項階段，該股股價周一(22日)回軟，中午收報29.85港元，跌2.6%。
美股中，第一大上市電動車企的創辦人，可榮升成美國首富，可見這個產業已成投資風尚，相關的題材炙手可熱。小米撈過界做電動車，中正當炒概念，股價即有反應，皆因這個消息非單意味小米本身的業務有所發展，對整個電動車產業而言，亦別具意義。
事緣小米本身做消費電子產品，尤其是智能手機。當消費電子產品與電動車產品研發相結合，所帶出的協同效益，有望產生「一加一大於二」的協同效果，引來無限憧憬。
事實上，不論美國、歐洲及中國，都已有全面更換新能源汽車的遠景，且過去一年陸續有大型傳統車企加入電動車產業戰團，反映政界和商界已對電動車產業的長遠「錢」景予以肯定。過去，各車廠單打獨鬥，市場配套欠成熟，孤掌難鳴。可當全球主要經濟體官方都支持電動車產業發展，加快建設相關配套，則整個產業的發展前景就大不同。此外，愈來愈多新經濟企業加入研究電動車產業，更為行業發展帶來超出傳統汽車駕駛的發展空間，比如自動駕駛等智能汽車功能，當中涉及的制式、應用的晶片，必將成為各主要經濟體的科技競賽主戰場！
蘋果公司(Apple Inc.)加快研發Apple Car，是一個里呈碑，亞馬遜、谷歌等科企亦躍躍欲試。中國科企如小米蠢蠢欲動要染指電動車，其實此前內地新能源車業已經百家齊放，如蔚來、小鵬、理想都積極部陣，而新經濟巨頭如阿里巴巴(09988)、華為、騰訊控股(00700)、甚至美團(03690)及字節跳動，都有這方面的部署，而小米就早已是小鵬的合資股東。
可以預見，未來全球汽車產業將起革命，電動化、車聯網和自動駕駛乃三大關鍵元素，每個範疇都有其專長車企和科企，而跨行業強強聯合將成大勢所趨，投資者不妨多加留意這個高增長新興行業的發展。