「中國大媽」新年投資新玩法！棄樓轉買港股...

俗語有云：「與時並進」，就連「中國大媽」的投資習慣亦都改變。新光恒生科技指數基金經理人牟宗堯稱，內地人的投資習慣，由過去家庭理財配置以房地產為主，隨着中國3月兩會召開，十四五政策有望陸續落地，預計科技、內需消費及新能源將會是施政重點，股民理財配置有望移向金融資產，特別是股票相關投資。

牟指出，全球低利資金動能帶動下，科技股仍是投資主流，尤其是中國經濟發展離不開科技，今年將是港科技巨頭大放異彩的一年，特別是以互聯網巨頭為代表的中國新經濟公司，主要集中在港股上市，某種程度代表中國朝新經濟轉型的成果，類似標的在A股仍缺乏，加上香港互聯網產業出現曙光，香港科技股漲升期來臨。

葉又指，展望後市，因年內開始出現關注通脹，估計今年港股中的高息股如地產及能源等類股表現同樣出色。

牟補充，值得留意的是中國南下資金(即北水)已於上星期四(18日)重新開通，自年初開始北水持續淨流入港股，港股日均成交量亦突破去年高峰，反映市場「水源」充足；加上中國共同基金業加速發展，去年新發行基金規模逾3萬億元人民幣(下同)，今年首季亦逾139隻新基金集資發行，規模達7,000億元，由於新基金最高可配置港股50%，港股重要個股包括新科技巨頭或新經濟股有機會為基金經理人追捧。