疫情加速中企在歐洲擴張　消費品恐剩兩行業未攻陷...

新冠肺炎疫情導致全球經濟陷入衰退，惟中國率先復甦，並加速中國企業在西方擴展。外媒報道，內地企業不再僅是代工，自營品牌如平價服裝企業SHEIN、手機製造商小米等滲透率正在加強，目前所有消費品只剩下食品和精品兩類沒有被攻陷。

SHEIN和小米為兩個在歐洲擴展最迅速的中國品牌。SHEIN於2008年成立後就持續在歐洲、美國、澳洲、中東擴展，在2015年銷售額約1.5億美元，去年已超過80億美元。小米則於2019年8月才在德國推出Mi手機，僅1年多就成為全德國第三大智能手機銷售商。除了推出自營品牌，中國企業也頻頻收購歐洲公司，例如奧地利證券商Wolford、德國時裝零售商Tom Tailor等。

正當歐洲各國還處於疫情反覆屢屢封鎖之時，中國基本上已經克服疫情，民眾幾乎完全復工。這種優勢使歐洲企業更專注於自身核心業務，並裁減部門同時，反觀中企還能繼續擴張並收購歐企出售的部門，例如荷蘭企業飛利浦(PHILIPS)正在出售電子部門，而競標者包括海爾等中國企業。除此之外，消費市場轉移至數碼化，因此中國企業不需要海外分公司也能經營在地業務，而且中國原本就對電子商務模式熟悉，可以為目標客戶提供最適合其需求的價格與內容。

相對於歐洲企業，中國企業的缺點就是交貨速度。不過，管理顧問公司Oliver Wyman消費品專家Martin Schulte稱，中國電商巨企阿里巴巴具有39架規模的貨運機隊，不斷往返中國、香港和歐洲，並正在比利時列日建立自身的歐洲物流中心。可見在不久將來，中國企業有能力克服此缺點。

Schulte分析，西方優勢只剩下生產過程中的環保與可持續性。他稱，如SHEIN的產品上看不到有機棉標示或綠色標章，還跟不上綠色發展的趨勢。