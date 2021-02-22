溫傑：滙豐樂觀看49元 中移現價不值博
2021年02月22日 10:49
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恒指周一未能企穩三萬一關，光大新鴻基財富管理策略師溫傑預期，港股短期仍會在30,000至31,100點區間內上落，今周焦點將落在個股方面，包括周五恒指公布季檢結果，市場炒作個別股份染藍憧憬，以及部分重磅藍籌如滙豐控股(00005)將公布業績。
他表示，不少科技股近日由高位回落，資金轉買傳統經濟股，進取投資者可考慮追入滙控。倘若滙控業績對辦兼恢復每股派息0.1至0.15美元，配合美國10年期國債孳息繼續上升，滙控有機會試48至49港元。
至於中國移動(00941)周一升超過7%，他指股份息高、業務穩健，會受部分投資者歡迎，但股價升至現水平，上望空間有限，若要博被美國制裁的股份，石油股較中資電訊股值博。
新經濟股方面，快手(01024)周一收市後納入恒生綜合指數、恒生中國企業指數、恒生科技指數、恒生互聯網科技業指數，他指在被動式基金買貨支持下，令快手周一表現較其他大型新經濟股佳，惟提醒沒有貨的投資者在超過390元再追入，風險太高，但若是IPO時抽中，可繼續持有。
小米集團(01810)澄清未就發展電動車立項，他指繼續觀察未來造車消息發展，並對其股價在28至34元上落區間看法不變。