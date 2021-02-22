內地二手奢侈品迎萬億元商機　除買家年輕化仲因為...

新冠肺炎疫情席捲全球，奢侈品市場受到重創，內地媒體報道，有分析預計2020年相較2019年下挫25%至45%，但內地市場因疫情較早受控率先回暖，2020年內地奢侈品銷售額料大漲45%，至440億歐元，並有望在2025年前超越歐洲和美國成為最大奢侈品市場，屆時內地消費者奢侈品支出將佔全球近一半。根據波士頓諮詢公司(BCG)預測，2021到2025年，內地將貢獻全球奢侈品消費增長的65%。

報道指，回顧去年「雙十一」，奢侈品牌每每開售即被搶光，補貨後再迅即售罄，包括蔻依、萬國、巴黎世家等65個奢品牌都須在全球緊急調貨。此外，隨着有關LV、CHANEL、Cartier等奢侈品牌漲價的消息曝出後，去年內地多家奢侈品門市外掀起「排隊潮」，對比歐美國家的奢侈品門市因疫情升溫而紛紛關閉，形成強烈對比。

目前，高收入的中產家庭及「80後」、「90後」這兩批主力軍，分別佔奢侈品買家總量的43%和28%，對內地奢侈品總消費的貢獻值分別為56%和23%。人均消費方面，「80後」奢侈品消費者為每年4.1萬元人民幣(下同)，「90後」奢侈品消費者為每年2.5萬元。

事實上，內地已成為全球奢侈品的最大消費國。內媒引述數據估計，近10年來整個奢侈品的存量達4萬億元，與2008年金融危機時內地救經濟的貨幣規模相當。據悉，內地二手奢侈品市場現時約佔市場比例5%，與先進國家20%至30%的佔比仍有差距，有估算相信未來增長空間大，商機規模至少達到萬億元級。

內地很多年輕人鍾情於買奢侈品，既然買不起當季正品，將目標鎖定在二手奢侈品上，造就了內地二手奢侈品市場規模快速增長，有正牌奢侈品業者更利用正品漲價方式，催生二手奢侈品市場商機的大爆發。

報道引述麥肯錫調查顯示，2018年內地消費者在海內外貢獻了全球奢侈品消費的1/3，預計到2025年有望貢獻全球奢侈品消費的50%。一手奢侈品保有量有多大，一定程度上意味着二手奢侈品市場潛藏空間有多大。

根據《中國二手奢侈品市場發展研究報告2020》顯示，24至36歲的族群對奢侈品不僅有消費意願，也有一定的消費能力，注重品牌，追求性價比，亦願意購買二手奢侈品。

另外，因為內地大眾消費升級，行業報告指出，除讓奢侈品庫存市場逐漸擴大，也使得奢侈品消費者趨向年輕化。根據BCG調查，內地奢侈品消費者的年輕傾向持續下探，30歲以下的消費者在調查中佔比50%，同時貢獻47%的消費額。

如今，內地二手奢侈品市場開始顯現巨大商機，近年以年平均增長率超過20%的速度提升。愈來愈多人開始選擇購買二手品。主要原因包括整體市場的二手奢侈品保有量已達到一定規模；主力消費者逐漸變成「80後」、「90後」，這個世代對二手接受程度較高；從理財角度來看，選擇二手奢侈品不僅降低享受時的經濟壓力，同時選擇更低碳環保的生活方式。