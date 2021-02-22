【高盛推介】快手逆市反彈 留意低面值購證
2021年02月22日 11:01
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高盛(亞洲)有限責任公司：將於周一(22日)收市後納入恒生國指、科技指數及綜合指數的快手，於上周五(19日)跌約1.4%，周一早段則反彈，高開約3%後升幅收窄，但及後升幅擴大至400港元之上，跑贏大市。
快手旗下快手大數據研究院公布數據，指今年農曆大除夕當天平台有關「就地過年」的短視頻數量，較本月1號增長超過450%。此外，除夕紅包活動領取總次數高達90.3億次。
觀察個股輪證資金流向，可見上周資金追捧認購證，4個交易日皆錄得資金流入，合共約7,180萬元，為上周第三多資金流入的認股證相關資產。而上周五流入認購證的資金更超過3,100萬元。
投資者如看好，低面值選擇可留意屬行使價480至520元間產品中，槓桿最高的快手購證(14294)，其面值低於0.5元，屬高敏感度的選擇。高槓桿選擇可留意屬行使價520至580元間產品中，槓桿最高的快手購證(14289)。價外選擇可留意屬市場上所有產品中，槓桿最高的快手購證(14484)。
快手購證14294，行使價508元，2021年8月17日到期，實際槓桿3.7倍，低面值、行使價480至520元間產品中，槓桿最高。
快手購證14289，行使價538元，2021年8月17日到期，實際槓桿3.8倍，行使價520至580元間產品中，槓桿最高。
快手購證14484，行使價610.88元，2021年8月18日到期，實際槓桿3.8倍，價外、市場上所有產品中，槓桿最高。
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