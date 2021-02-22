期銅價格創2011年以來新高　資源股受捧　新鑫飆4成

受到疫情後消費將超出短期供應的預期推動，基本金屬大幅走高，而銅和鎳等原材料更是因其對清潔能源轉型的重要性而受到提振。倫敦金屬交易所3個月銅期貨報9,133.50美元，一度大漲逾2%至9,139.50美元，是2011年以來新高，且可望創下史上僅見的連續11個月升勢，連帶其他基本金屬也上漲。市場開始討論，新的大宗商品超級周期是否來臨。

券商高盛預測，市場今年將面臨十年來最大的短缺，未來幾個月很有可能出現短缺。倫敦金屬交易所已經有短缺出現的跡象，現貨合約較期貨合約出現溢價；再加上有內地大型礦產企業--中國銅業在銅精礦加工費跌至多年低點下，計劃削減其精銅產量，進一步加劇了供應緊張的擔憂，而上海期貨交易所跟踪的庫存降至十多年來同期最低水平。