期銅價格創2011年以來新高 資源股受捧 新鑫飆4成
2021年02月22日 11:07
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受到疫情後消費將超出短期供應的預期推動，基本金屬大幅走高，而銅和鎳等原材料更是因其對清潔能源轉型的重要性而受到提振。倫敦金屬交易所3個月銅期貨報9,133.50美元，一度大漲逾2%至9,139.50美元，是2011年以來新高，且可望創下史上僅見的連續11個月升勢，連帶其他基本金屬也上漲。市場開始討論，新的大宗商品超級周期是否來臨。
受金屬期貨價格升勢帶動，今日(22日)港股資源股繼續受捧，新疆新鑫礦業(03833)現升42%，報2.24元；重慶鋼鐵(01053)升31%，報1.14元；中國鐵鈦(00893)報0.25元，升25%；鐵貨(01029)升19.9%，報0.265元；江西銅業(00358)升13%，報21.45元；中國鋁業(02600)、洛陽鉬業(03993)同升逾10%。
券商高盛預測，市場今年將面臨十年來最大的短缺，未來幾個月很有可能出現短缺。倫敦金屬交易所已經有短缺出現的跡象，現貨合約較期貨合約出現溢價；再加上有內地大型礦產企業--中國銅業在銅精礦加工費跌至多年低點下，計劃削減其精銅產量，進一步加劇了供應緊張的擔憂，而上海期貨交易所跟踪的庫存降至十多年來同期最低水平。
第一上海首席策略師葉尚志認為市場對通脹的預期繼續升溫，油價、期銅等創新高，加上新經濟累積升幅高，導致資金炒落後股，他擔心板塊短期內升幅過急，建議投資者可候回調至14元以下吸納紫金礦業(02899)。