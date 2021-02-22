【產經直播】藍籌輪流派業績 邊隻博得過？
2021年02月22日 11:08
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本周有多隻藍籌股派發成績表，市場焦點落於周二(23日)放榜的滙豐控股(00005)會否恢復派息，但其股價已由谷底27.5港元反彈不少，除非派息有大驚喜，否則股價升勢差不多？
另外，港交所(00388)緊隨其後一日(24日)出業績，績前再破頂，高見587元，等業績公布後再反手做淡，反而勝算更高？
藍籌股新地(00016)、渣打(02888)及百威亞太(01876)則同於周四(25日)公布業績。想知道如何部署，請即收看花旗輪證特約《輪證博弈》，逢星期一上午11:30於東網Money18 fb直播，花旗上市衍生產品部副總裁麥穎儀以及訊匯證券行政總裁沈振盈坐陣，醒你最新窩輪部署攻略！
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