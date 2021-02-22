【瑞通推介】恒指早段較多人開熊　小米上周五引伸飆升

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國財長耶倫指美國需要大型刺激措施以協助經濟復甦，道指上周五(19日)收報31,494點，升少於1點，盤中曾升至31,647點創新高。

恒指上周五低見30,099點，補回上周二(16日)上升裂口，拗腰倒升49點(或0.2%)，收報30,644點，全周累升471點。周一(22日)早段曾漲逾400點，重返31,000點水平，其後升幅收窄。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾1,300萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2,300萬元，反映投資者對後市樂觀。上周五其牛證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點，而熊證街貨重貨區為收回價31,500至31,599點。

內地傳媒引述消息指，小米集團已經確定造車並視為「戰略級決策」，或將由董事長雷軍親自帶隊。消息刺激股價在上周五曾突飆超過12%，高見32.3元，收市仍漲逾6%，收報30.65元，一舉升穿20天和50天線，成交額增至逾134億元，成為第二最活躍港股。小米指集團持續評估研究電動車生態，但就電動汽車製造業務的研究還沒有到正式立項階段。小米周一早段曾升逾2%，重返31.3元，其後一度倒跌約2%，險守30元，其後於50天線(約30.3元)附近上落。約4.5億元北水在上周五淨買入小米。輪證資金流方面，分別有逾170萬元以及逾320萬元淨流入其好倉和淡倉。上周五，小米引伸波幅明顯向上，3個月貼價認購期權引伸單日升近5個波幅點子，至55%之上的水平，周一早段續處高位。

滙豐控股將於周二(23日)公布2020年度業績，並審議會否就去年度派發股息。券商普遍預測集團去年列帳基準除稅前利潤按年下跌25.2%至41.6%，並估計2020年每股股息介乎0.09至0.21美元。另有傳集團正研究把部分高層人員由倫敦調回香港，以加強布局亞洲業務，以及會退出美國零售銀行業務。滙豐經過3連升後，上周五高位整固1.8%收市，報45.55元，周一早段升逾1%，重上46.5元，其後升幅略放緩。上周五有約430萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾320萬元淨流出。

中國移動上周五急漲6.43%至53.75元，連升6個交易日至近半年高位，並重越250天線。中移董事長楊杰表示，公司去年底累計開通39萬個5G基站，為全國所有地級市和部分重點縣城提供5G服務，今年將基本實現全國縣級以上城區5G網絡覆蓋。另外，世界移動大會(MWC)將於今周在上海舉辦。中移周一早段升近7%，曾高見57.75元之近半年高位。上周五有逾22億元北水淨流入中移。輪證資金流方面，逾1,600萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近240萬元淨流入。

美團上周五曾挫近4%至411元，收跌1%於423.6元，10天線失而復得。該股周一早段曾升逾2%，高位重上435元，但其後倒跌。上周五錄約5.8億元北水淨流出美團。另有逾6,400萬元淨流入美團輪證好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。

快手今日收市後納入恒生綜合指數、國企指數、以及恒生科指。快手上周五最多瀉近8%，低見362.4元，其後獲承接並一度倒升，收報388元，跌1.4%。周一升2%，但暫時於400元受阻。快手輪證好倉上周五有超過3,100萬元淨流入。

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