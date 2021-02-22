調查：64%港人指疫下買外賣提升幸福感　去年月均消費1324元

英國送餐初創企業戶戶送(Deliveroo)委託Censuswide的調查顯示，64%受訪香港消費者表示，在疫情期間訂購心儀餐廳的外賣美食有助提升他們的整體幸福感。25至34歲的受訪者對此尤其同意，當中7成認為外賣服務對幸福感有正面影響；認同該說法的35至44歲受訪者則有64%。

調查顯示，自疫情開始以來，各年齡層受訪者的外賣需求都顯著增加，香港總計78%消費者至少每周訂購外賣一次，而16至24歲消費者每天訂購外賣的可能最大(13%)，其次是25至34歲消費者(8%)。

45至54歲的受訪者中，85%表示過去一年訂購更多外賣，78%更表示喜歡訂購外賣多於自己烹調，比例是各年齡層中最高。

75%港人預計日後會較常使用外賣服務，25至34歲的受訪者中更有81%表示認同。

根據戶戶送香港區數據，2020年最受顧客歡迎的菜式分別為中式、日式及美式。米線榮登訂購量最高的食品，其因多元化配搭和豐富口味而深受港人喜愛，其次為煎餃及薄餅。

同時，各年齡層的香港市民亦花費更多於外賣食品上。一般而言，港人去年的每月外賣消費平均為1,324港元，金額與2019年的1,095元相比增加21%。2019年，55%的25至34歲消費者每月花費超過500元於外賣之上，有關比例於2020年躍升至61%。

16至24歲的受訪者中，亦有49%估計2020年的每月外賣消費為500元或以上。至於較年長的戶戶送用戶的外賣開支於2020年亦有所增加：66%的45至54歲受訪者表示，他們2020年每月花費超過500元於外賣之上，較2019年的57%增長9個百分點。

金額較大的訂單似乎來自55歲或以上的受訪者，該年齡層有22%估計2020年的每月外賣消費超過2,000元。

是次調查於今年1月訪問1,000名香港市民。