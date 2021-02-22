中原按揭：1月轉按登記按年跌37.5%　滙豐市佔稱冠

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原研究部數據顯示，2021年1月份銀行轉按登記共錄1,057宗，按月減10.3%，屬自2017年有紀錄以來新低水平，亦較去年同期減少37.5%。

王解釋，雖然銀行樓按取態轉積極，但不少銀行提供之轉按優惠仍遜於新造按揭，令轉按誘因仍偏弱，但由於拆息於去年11月起進一步明顯回落，推低H按息下跌至10年來低水平，低按息推動下，去年底起轉按及物業套現申請個案略為增加，料將帶動轉按貸款量低位回升，今年轉按市道料可回復正增長。

由於1月份一手現樓按揭登記大幅增加1.7倍至2,980宗，比例上更多於二手物業按揭登記的2,483宗，轉按佔現樓按揭比例按月再跌6個百分點至16%，大幅低於2017年紀錄以來平均轉按佔比37%。

數據指出，2021年1月份四大銀行轉按市佔率達66%，較去年12月減少3.7個百分點。滙豐銀行之轉按市佔率按月減1.2個百分點至19.7%(208宗)，轉按市佔率繼續排名首位，已連續4個月位居榜首。同期中銀香港之轉按市佔率下跌1.2個百分點至佔18.7%(198宗)，渣打銀行轉按市佔率按月增加0.3個百分點至16.6%(175宗)，維持排名第3。