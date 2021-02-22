【高盛推介】美團繼續走低 有資金趁低吸納好倉
2021年02月22日 12:20
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團自上周三(17日)後連日下跌，當中上周五(19日)跌約1%。周一(22日)早段則高開約2.9%後隨即跌幅收窄，及後更倒跌，落後大市。有券商對美團業務增長前景感樂觀，並料美團去年第4季，季度收益按年升33%。該行維持美團「買入」評級，目標價550元。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金在美團下跌時大手吸納好倉，上周四(18日)及上周五共錄得約1.7億元資金流入，為同期最多資金流入的相關資產。當中認購證及牛證分別佔約1.39億及3,170萬元，為同期最多資金流入的認股證及牛熊證相關資產。而熊證於上周五亦獲資金轉向，錄得約420萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，則見近日北水沽出美團，當中上周五錄得約5.8億元資金淨賣出。
美團購證24078，行使價444.08元，2021年5月4日到期，實際槓桿6.2倍，貼價、活躍條款、低街貨。
美團購證12764，行使價468.2元，2021年5月10日到期，實際槓桿6.2倍，高槓桿。
美團牛證57164，收回價380.18元，行使價377.18元，換股比率500，槓桿比率11.2倍，低面值貼牛。
美團沽證14486，行使價335.68元，2021年7月19日到期，實際槓桿4.4倍，低面值、行使價330元以上產品中，槓桿最高。
美團熊證64239，收回價450元，行使價453元，換股比率500，槓桿比率9.7倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
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