香港1月甲廈租金再跌0.6%　空置率升至9.3%

仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告指出，今年1月甲級寫字樓租金跌幅放緩，按月僅下跌約0.6%，而去年12月商廈租金則按月下跌約1.1%，反映上月租金跌幅已見緩和。期間中環及尖沙咀核心商業區租金走勢穩定，灣仔/銅鑼灣錄得最大租金跌幅，按月下跌約1.4%。

另外，受到全球經濟收縮及疫情影響，1月整體甲級寫字樓市場錄得約36.62萬方呎負吸納量，同時，截至該月底整體寫字樓空置率達9.3%，較去年12月底再升約0.4個百分點。當中以尖沙咀空置率升幅最大，上月升至10.1%，按月漲約1個百分點。其他地區有關數字同樣下跌，中環1月空置率約7.5%，按月升約0.2個百分點。

灣仔/銅鑼灣，以及港島東跌幅同樣達0.4個百分點，空置率分別有8.3%與5.5%。近年商廈較多的九龍東，空置仍是各區最高，達約14.4%，按月亦漲約0.3個百分點。企業遷離核心商業區仍是租賃市場的主要趨勢，在經濟收縮期間，為削減租金開支遷至更具成本效益的寫字樓地點。

仲量聯行香港商業部主管鮑雅歷表示，因香港對內地市場尤其重要，相信本港將較其他同類型市場較快反彈。儘管去年在港開設區域辦公室的企業減少約2.4%，但來自美國、內地及意大利的企業各升約1.4%、約10.2%及約15%。過往幾年在港開設區域辦公室的內地企業不斷增加，香港寫字樓租賃市場長遠將會受惠。

商舖市場方面，該行大中華研究部主管黃志輝稱，面對現時疲弱的零售市道，街舖業主的租金叫價態度軟化，並對租賃條件有更彈性處理，不少租客把握現時對租戶有利的形勢承租商舖和擴張。據悉，中國建設銀行(亞洲)承租銅鑼灣永光商業大廈一個4層商舖，涉及面積約8,024方呎。該行現以相同價錢租用銅鑼灣廣場一期一個約4,098方呎的舖面。