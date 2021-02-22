美國M2年增26%創77年新高　狂印銀紙種禍根…　

為挽救經濟及降低失業率，全球展開大印鈔行動。市場開始擔憂通脹問題，投資銀行、學者與政府官員看法分歧。外媒引述經濟學家及投行指出，去年2月以後，美國M2增加了4萬億美元，按年增加26%，增幅創下1943年以來新高紀錄，而美國財政部長耶輪及聯儲局主席鮑威爾卻依然無視通脹疑慮及資產泡沫化問題。

報道引述霍普金斯大學應用經濟系教授Hanke與英國景順首席經濟學者Greenwood聯名發表評論指出，當前股市投機氣氛狂熱，沒有基本資產支持的比特幣飛升，連業績表現欠佳的GameStop股價也受到追捧，加上大宗商品價格上揚及通膨上升，在在顯示資產泡沫化的成因就是貨幣及信貸大規模擴張所致。

文章又提到，2008年金融危機過後，聯儲局開始實施量化寬鬆政策，帳面上的錢增長迅速，但公眾手中的錢卻增長緩慢，以致支出和通脹受到限制，加以經濟復甦乏力，通脹率可維持低於聯儲局設定的目標區。

惟去年2月以後情況開始變化，皆因貨幣印刷機超速運轉，美國M2以驚人速度攀升，增加了4萬億。可如今美國的貨幣數量爆炸還沒有結束，今年的貨幣再度激增是大概率的事，預期今​​年的貨幣供應量至少增加2.3萬億美元。換言之，即使沒有任何新的貸款或銀行進一步購買證券，今年M2貨幣供應量亦將增長近12%，這是2000至2019年平均年增率的2倍。

可惜的是美國的財政和金融專家對這些問題視而不見，僅專注於修補勞動力市場，聯儲局主席鮑威爾及財政部部長耶倫只強調，挽救勞動力市場並實現充分就業的唯一途徑，就是繼續為財政和貨幣「火上澆油」！