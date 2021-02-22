英國約翰遜改口風　中英經貿關係有轉機？

美國總統特朗普卸任後，英國首相約翰遜(Boris Johnson)表態擬帶頭圍堵中國，可當英國正式脫歐後，似乎其發現英國在這方面難成氣候，在經濟復甦成頭號任務之下，其近一改口風，自稱是「熱心親華派」(Fervently Sinophile)，英媒將之解讀為其有意修復與華貿易聯繫。

倫敦自去年香港通過《港區國安法》後，中斷與中國大部分官方經貿對話，並允諾派軍艦參加今年在東海舉行的美日聯合軍演，還計劃利用主辦七大工業國集團(G7)峰會、大會之便，加上澳洲、印度、南韓組成D10(民主10國)聯盟來圍堵中國，但因G7內部歐洲成員與南韓反對未果。

約翰遜改口風前，英國才剛撤銷中國一官方媒體的播放執照，惹來中國不再發放給一英媒在內地播出執照作還擊。他近日表示，希望重新啟動中英年度對話、中英聯合貿易與經濟委員會(Jetco)兩個論壇，來恢復英國與中國正式貿易討論。

分析指，這可能與英國政壇對華立場不一有關。英國對於中國商品的進口需求持續上升，中國在進口方面是英國最大夥伴國。近期已有英商對中英關係陷入低谷表達憂慮，他們擔心英國成為下個澳洲。而在英國脫歐後，阿姆斯特丹已經取代倫敦，成為歐洲最大股票交易中心。以往偏好選擇在倫敦設立歐洲總部的中國企業也將轉向歐洲大陸，因為沒有歐盟的英國實在量體太小，也沒有繼續留在倫敦的誘因。