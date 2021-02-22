去年內地10大消費城市出爐！呢三大城市突破萬億人幣…

內媒報道，去年內地10大消費城市分別是上海、北京、重慶、廣州、深圳、成都、蘇州、南京、武漢、杭州，其中前3名滬、京、渝的社會消費品零售總額都突破萬億元人民幣，蘇州則是榜中唯一的普通地級市。

據報廣州社消零售總額亦突破9,000億元人民幣(下同)，深圳、成都亦是8,000億元級別，進入前10的門檻，杭州則達5,973億元。重慶、深圳的上升幅度較大，重慶相較前年增幅1.3%，亦是10大消費城市最多，唯考慮到該地人口3,000多萬，人均消費和沿海大城仍有差距；突破萬億的3城常住人口都超過2,000萬，人口總量大，消費自然亦多，但北京較前年仍下降8.9%。

10大消費城市中唯一沒上榜的直轄市是天津，而除了3個直轄市，還有6個副省級城市，因此名列第7的唯一普通地級市蘇州亦搶眼。由於蘇州的居民人均可支配收入，原本就僅次於北、上、廣、深，居內地第5，購買力基礎雄厚，並不意外，值得注意的是其高端消費品增長較快，化妝品、照相器材、智慧家電、電腦與周邊、新能源車分別較前年增長26.8%、51.1%、68.3%、14.6%及105.3%。