道期跌175點 英鎊一度失守1.4關
2021年02月22日 16:10
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美匯指數升上90.47；港匯反覆報7.7534；離岸人民幣(CNH)進一步跌至6.4539；美元兌日圓報105.82；歐元回落至1.2108；英鎊失守1.4關，報1.3996。金價企1,794美元。布油報63.45美元，紐油處59.6美元。比特幣突破5.8萬美元後回軟，最新徘徊5.6萬美元。道指期貨跌175點。
●港股午後倒跌，恒生指數全日收市報30,319點，跌324點或1.06%。國企指數跌213點；科技指數急挫583點或5.52%，主板成交逾3,025億港元。大型科網股跌幅擴大，美團及小米集團挫逾5%；騰訊及京東齊挫3.7%；阿里巴巴跌2.49%。https://bit.ly/3aFNqBC
-中電全年多賺146%，派息1.21元。
-大摩上調騰訊目標價至820元，看好全球手遊行業前景。
●滬綜指收跌53點，創業板指瀉4.4%。https://bit.ly/3kco29z
●報告：英國企業招聘意向一年最強，計劃裁員減少。
●網購消費激增，PayPal市值超越萬事達卡。
●疫情肆虐，歐洲銀行業趁勢改革，大縮分行規模。
●比特幣首度升破5.8萬美元，今年累漲逾9成。
●傳餐廳軟件供應商Toast擬上市，估值1,560億元。
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●內地二手奢侈品迎萬億元商機，除買家年輕化仲因為...
●期銅價格創2011年以來新高，資源股受捧，新鑫飆4成。
●調查：64%港人指疫下買外賣提升幸福感，去年月均消費1,324元。
●中原按揭：1月轉按登記按年跌37.5%，滙豐市佔稱冠。
●滙豐推亞洲首批人民幣綠色零售存款證，息率2.02厘。
●南韓2月首20日出口增長16.7%，晶片銷售激增。
●花旗香港去年新客戶增長12%。
●香港1月甲廈租金再跌0.6%，空置率升至9.3%。
●虛銀Mox開業5個月累錄逾8萬名客戶。
●入稟控告高銀 長實：相信事情是誤會，希望對方信守協議。