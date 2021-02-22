10年期美債孳息率升　安聯投資料資金轉吸受惠經濟復甦股

美國10年期債孳息率周一(22日)升穿1.3厘，創1年高位。安聯投資投資組合經理及亞太區股票首席投資總監陳致強認為，現時美債息上升主因增長預期較強所推動，因此高估值的科技股面臨更高的拋售壓力下，股票市場仍能消化，亦相信目前股市表現維持健康。如果美債息持續上升，將限制增長股的升幅，市場將轉向吸納受惠經濟復甦的本地消費、銀行股等。

該行亞太區高級經濟師湯繼成稱，對於美債收益率向上，有市場認為是通脹預期較強，以及美國聯儲局或會結束寬鬆的預期所致，令美元見反彈，惟當地失業率及通脹仍遠未達標，即使通脹升穿2%，當地人口老化問題也會對通脹構成限制，現在預期聯儲局結束寬鬆為之尚早。

陳相信，美國政府巨額救市方案將對美元進一步構成下行壓力，美元轉弱則吸引資本流入亞洲，當中中國及南韓等北亞地區疫情防控工作表現更好，料維持強勁增長勢頭。

陳續指，內地股市估值仍吸引，加上更多內地股票將獲納入國際指數，資金流入有望帶動內地股市做好；港股估值便宜，亦受惠「北水」持續流入，今年企業的盈利增長將自去年的成本控制，改由需求恢復所帶動，港股仍有上行空間。

湯繼成補充，市場對於中國人民銀行最近展開的流動性操作反應過度，認為當局已表明政策「不急轉彎」，財政及貨幣政策仍維持寬鬆以支持經濟，目前不可能大幅收緊政策環境。