香港1月份消費物價按年上升1.9%

政府統計處公布，根據綜合消費物價指數，2021年1月份整體消費物價按年上升1.9%，而2020年12月份則下跌0.7%。

1月份的升幅主要是由於去年1月份政府代繳公營房屋租金及香港房屋協會豁免乙類屋邨租戶2/3租金導致比較基數較低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在2021年1月份的按年變動率(即基本通脹率)為-0.5%，低於2020年12月份的按年變動率0%，主要是由於外出用膳費用下跌和豬肉價格跌幅擴大所致。

各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2021年1月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水(上升19.1%)、住屋(上升6.1%)、煙酒(上升2.5%)和雜項物品(上升0.8%)。2021年1月份錄得按年跌幅的類別為交通(下跌3.1%)、衣履(下跌2.6%)、耐用物品(下跌1.8%)、外出用膳(下跌0.8%)、食品(不包括外出用膳)(下跌0.3%)和雜項服務(下跌0.2%)。

政府發言人表示，1月份基本消費物價轉為按年下跌0.5%，原因是去年農曆新年較早來臨，令食品價格因比較基數高錄得按年跌幅而造成扭曲。因此，等待2月份的通脹數據，再將兩者合併分析，將能更有效評估基本通脹的情況。展望將來，由於環球和本地經濟活動仍未返回衰退前的水平，外圍和本地價格壓力在短期內應維持輕微。