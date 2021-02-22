數碼人幣再進一步！螞蟻及騰訊旗下網銀成為研發參與機構

內地推行數碼人民幣又有新進展！由螞蟻集團支持的網商銀行稱，作為數碼人民幣研發參與機構之一，將按照中國人民銀行整體安排，穩步推進試點測試工作。

由於螞蟻及騰訊皆為內地互聯網巨頭，有望進入試點備受關注。分析指出，微眾銀行和網商銀行資產規模和盈利能力居前，業務模式均為純網上，並已推出豐富的互聯網金融產品，覆蓋個人與小微企業兩大類，將更好地發揮數碼人民幣。

美國智庫彼得森國際經濟研究所(PIIE)近期指出，內地的數碼人民幣想在國際上跟美元競爭，必須先在國內取替支付寶和微信支付，目前它們在數碼支付市場佔比高達95%左右。該機構又指出，數碼人民幣與比特幣等價格波動大的虛擬貨幣大大不同，很安全、風險很低。它被設計成與一般人民幣具有相同價值，因此不必擔心價格波動。

事實上，在中國經濟領先全球快速復甦之際，人民幣資產獲得海外資金熱捧，成為推動數碼化動力。據英倫銀行半年度外匯交易量調查報告稱，在倫敦這個全球最大外匯交易中心，人民幣期權的日成交量已超過日圓與英鎊，為歷史首次。

報告顯示，於去年10月，人民幣在倫敦日均交易量達到創紀錄的845億美元。當月人民幣期權日均成交量也達到創紀錄的117億美元。遠期合約日均成交量接近120億美元，創2019年以來新高。在北美，人民幣日均交易量也達到78億美元，按年增逾1倍。

匯價方面，由於美元轉強，反映內地市場的在岸人民幣(CNY)兌每美元收報6.4675，按日跌100點子，每百港元兌約82.9元人民幣。