美股投資者小心！GameStop事件後　官方研金融交易稅

外國傳媒報道，在GameStop狂熱後，美國白宮支持研究金融交易稅的好處和壞處！據國會預算辦公室(CBO)估計，金融交易稅十年內最少可為聯邦政府帶進7,770億美元(約6萬億港元)稅收。

白宮發言人指出，GameStop凸顯投資者保護和市場公正性的嚴肅問題，值得進一步研究金融交易稅對類似GameStop交易的可能影響，而且可針對這種稅，對政府收入和市場穩定性做更深入評估。

有些民主黨支持對股票交易徵稅，以籌措政府收入，同時解決對金融市場健康的疑慮。眾議院金融服務委員會主席Maxine Waters上周四(18日)表示，她非常有興趣，且一定會研究一項金融交易稅。

據CBO在2018年估計，對股票、債券和衍生性金融商品的交易徵收0.1%的稅，10年內將可為聯邦政府籌集7,770億美元。

然而，這種稅將遭遇華爾街強烈反對，警告會增加成本和減少金融市場流動性，不利散戶。

防止退休儲蓄課稅聯盟(CPTRS)發言人說：「這種做法有長期意想不到的後果，將懲罰勞工、領取退休金人士，以及美國家庭。在我們正努從疫情復甦之際，金融交易稅將增加投資者(包括個人在內)交易成本，削弱我們資本市場的競爭力，並損害美國經濟。」