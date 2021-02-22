積金局黃友嘉個人強積金投資回報達50%　秘訣係...

積金局主席黃友嘉(David)在任6年，即將退下火線，卸任前繼續大讚強積金制度可靠性甚高、又有自主性，穩健程度非常適合香港人，更罕有透露自己嘅強積金投資回報佔整體餘額有成50%，唔怪得自己都話好滿意啦。

雖則強積金制度已經20年，但佢話要去到完全成熟，至少需要35至40年時間，最緊要係達到初心，為打工仔提供退休保障。根據積金局嘅數據，咁多年來淨投資回報達36%，而佢嘅回報水平就遠超過呢粒數喇。佢亦話強積金嘅特色係固定供款，可以長時間唔使大動作改變投資配置，叫打工仔實在唔需要花太多時間管理強積金。

問到佢有咩投資準則同埋點樣配置，佢就好謙虛咁話冇一種投資標準適合晒所有人，最緊要睇長期價值，對於自己嘅投資配置嘅秘訣，佢就比較口密喇。

David過去一般都好少講咁多個人野，佢透露，當年後生喺美國做嘅第一筆投資就係可扣稅自願性供款嘅互惠基金，當時自己未夠30歲，而家回望過去，覺得係好make sense嘅抉擇，又唔需要承受股票市場嘅高風險，強調強積金制度唔係益咗基金佬。

至於任內最自豪嘅工作，佢就好謙虛話每一樣都係成個團隊一齊砌出嚟，特別點名有「懶人基金」之稱嘅預設投資策略（DIS），可以幫到冇時間打理強積金嘅打工仔，又設收費上限，同時又有透明度，而佢自己都有再做自願性供款添。