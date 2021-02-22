黑湖智造完成5億人幣融資　淡馬錫領投

黑湖智造成立於2016年，利用數據推動生產效率提升的製造協同SaaS軟件，並通過數據收集、分發、協同，打破生產管理和供應鏈協作中的「信息孤島」，從而完善生產、質素、物料、設備全流程，縮短交付周期及完善物流效率，有助工廠由「設計定義製造」向「需求定義製造」轉型。

華興新經濟基金管理合夥人辛耀州認為，中國工業規模龐大，而且產業結構完整，在現時人口紅利(demographic dividend)逐漸減少下，透過提升企業信息化水平，從而實現降低成本及增加效益是必然選擇。另外，他看好黑湖從生產管控環節切入，關注生產流程、設備、物料以及產品質量等關鍵環節，從而發展成為工業領域入口級協同生產平台。

黑湖智造旗下的製造協同SaaS軟件於2018年10月正式推出，在短短兩年時間內，服務中國內地、香港、澳門、台灣、東南亞等地，近2,000家製造企業及其供應鏈，讓超過50萬名生產者的日常工作在數據的指導下，變得簡單而高效。