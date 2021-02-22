中電：審慎處理派息政策　尋找機會投資「平價上網」項目

集團總監及中華電力有限公司副主席阮蘇少湄指，去年受疫情影響，總售電量下跌0.9%，而今年首兩個月的售電水平與去年相若，由於本港經濟受到疫情重創，集團希望為市民提供支援，電價將保持平穩。集團有很多措施減少碳排放，將留意燃料費走勢，減少市民所受的影響。

集團首席執行官藍凌志則表示，去年香港工業及製造業佔整體售電量約6%，數據中心佔了當中的一半，主要因為市民大都在家工作，這並非常見的用電模式。

他指，內地的風電和太陽能項目受政府可再生能源補貼延遲發放所影響，但目前可再生能源成本已下降至不再需要補貼的水平，而內地市場正從依靠補貼支持再生能源的時代，改以碳交易所作為推動新能源發展，但仍然需要更多運作經驗，公司會觀望監管政策的改變，尋找機會投資「平價上網」項目，而首個「平價上網」項目已具經濟效益。

至於澳洲業務方面，他表示，澳洲批發市場競爭激烈，同時隨全球進入能源過渡階段，有更多新能源加入澳洲市場，對批發電價造成下行壓力，但公司仍會對當地2個電廠持續進行投資，以提升其技術及盈利能力。同時，公司會尋求不同的投資實現過渡至碳中和，例如在澳洲維多利亞省及新南威爾斯尋求增建額外的燃氣發電設施。