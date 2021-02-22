何時才能離港去玩？國際旅遊專家咁估...

隨着各地廣泛施打疫苗，何時能離港去旅遊成為關切點！就此，一眾專家皆嘗試估計未來能出埠散心，輕鬆一下的時機。若能成真，不但港人開心，航空業更引頸以待。

不過，可以肯定的是，疫情改變了人們所知的旅遊格局，未來需要旅行的人很可能需要擁有接種疫苗的證明，或證明自己有相關抗體的書面報告；許多國家也開始發布相關的指令，他們允許已接種兩次疫苗的人能不需要隔離。

以下是一眾專家的評估：

【旅行社Wild Frontiers創辦人Jonny Bealby】

隨着疫苗快速普及，3月開始，也許能看到新冠肺炎相關的死亡率逐漸降低，在較低的感染力和疫情的擴散下，國際旅行會逐步開放。公司正首要尋找西歐的旅遊目的地，像是希臘、西班牙和意大利；其次是更廣闊的東歐如波蘭、斯洛伐克和高加索等地區。

公司希望從夏天到年底，可以看到長途旅行的可能性逐漸回歸，但很大程度取決於疫苗的生產、供應和施打，以及全球發展的普及性。

【專門訂製奢華旅行體驗的Black Tomato創辦人Tom Marchant】

雖然無法預知未來，但公司已在計劃努力提供春季後、願意前往海外的旅客一種非凡的體驗，而且保證一定安全。

儘管目前疫情形勢嚴峻，而且各國的邊境管制愈來愈嚴格，但疫苗的研發成功確實令人感到鼓舞，因疫苗有望讓所有年齡層的旅行人士更安心，公司對未來抱持樂觀態度。

公司支持一種思路，就是夏季時，海外旅行很可能會出現，從公司收到的諮詢和訂單就知道，今年國際旅行的需求非常大，大家都悶了很久。當然，對於能到甚麼地方，還不是非常有把握。

【英國老牌旅遊集團Thomas Cook英國行政總裁Alan French】

由於迄今為止成功施打了疫苗，也許5月份去歐洲度假的可能性更明顯。當然，從6月開始，公司可預期有愈來愈多的國家可以度假，因這些地區都會從疫苗中受益，也讓人們可以更容易掌控疫情。

【旅遊網站Trivago行政總裁Axel Hefer】

由於英國推出的疫苗步伐快於歐洲其他地區，因此公司很可能看到英國的旅行開放速度，可以比其他地方來得還快。

隨着感染開始減少、更多人施打疫苗，希望復活節左右將成為英國國內旅行的轉捩點，而在接下來幾個月後，國際旅行也將隨之開放。最近調查發現，34%英國人排名第一的「夢想假期」，是重新擁有和家人與朋友團聚的機會。

【世界奢華旅行品牌Abercrombie＆Kent董事總經理Kerry Golds】

對於許多人來說，出埠旅行的可能性仍舊遙不可及，但旅行人士依然持續夢想旅行，因此公司抱持積極樂觀的態度，疫苗的出現也重振了信心。

歐洲的旅行也許可以在夏季時開始展開，但長途旅行、更遙遠的目的地則需要更長的時間，才能夠塵埃落定，也許9月才有可能實現國際旅行。

【全球最大冒險旅遊公司Intrepid Travel董事總經理Zina Bencheikh】

雖然現在斷言何時能出國還言之過早，但如果英國的疫苗接種計劃成功，也許5月或6月，公司就能再次出國旅行。

許多人都夢寐以求期待展開新的旅行假期，也許現在開始預訂行程是個明智的選擇，但如何彈性運用時程也非常重要，因為未來局勢很可能又因為疫情而不得不做出改變。

旅遊業對於世界上許多國家至關重要，許多人由於新冠肺炎的大流行而失業，公司為這些人能做的最好幫助，是以安全和可控制的方式重新開始旅行。

【西班牙網上旅遊平台eDreams ODIGEO首席旅行官Pablo Caspers】

從調查數據中，公司發現英國旅行人士目前將7月訂為最受歡迎的旅行月份，這人數比5月份多了37%。隨着疫苗在歐洲各地的推廣，消費者的信心正在逐步重建，雖然現在斷言夏季可以從事哪些旅行還言之過早，但公司可以知道，旅行人士都渴望再次踏上旅程。