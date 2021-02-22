【一手盤攻略】啟德GRANDE MONACO　體驗全方位便利生活

啓德區隨着港鐵啟德站於2020年2月14日通車後，優勢逐漸顯現；加上屬政府「起動九龍東計劃」中重點發展區域，令區內多次誕生百億地王，樓價亦不斷水漲船高。

當中會德豐地產於啟德區的新盤MONACO發展項目，第1期MONACO銷情炙熱，首輪單位更於開售6小時內沽清，發展商乘勝追擊，推出地理位置更勝一籌的第2期GRANDE MONACO，合共提供247伙，間隔介乎1房至4房，實用面積由332至1679方呎不等。

中原地產副區域營業經理陳智欣指，啟德區未來是一個集住宅、商業、酒店、運動設施、生活配套於一身的地標式發展區域。周邊配套亦十分便利，大型商場可選擇德福廣場、mega BOX，加上未來區內還會興建兩條地下購物街，接駁九龍城及新蒲崗，照顧居民日常生活所需，預料成為新的購物熱點。

興建當中的啟德車站廣場及啟德體育園，這個集體育娛樂於一身的多用途園區，主場館可容納約5萬名觀眾，場地還適合進行不同類型的體育活動或比賽，未來亦為該區居民提供更多元化的休憩娛樂體驗，想知道更多項目資訊，立刻收看影片！