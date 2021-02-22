【新盤追擊】實測元朗洋房尚悅·天城

尚悅·天城位於元朗屏山屏健里8號，一共提供16座連天台和花園洋房，實用面積介乎1,772至1,826方呎，分為兩種間隔，包3房3套連書房以及4房4套設計。

尚悅·天城周邊以低密度發展，對嚮往遠離煩囂生活的人，絕對是不二之選。樓盤不單貼近大自然，亦毗鄰被政府選定為新發展區的洪水橋。據美聯物業高級區域營業董事林振華表示，洪水橋新發展區，分3階段發展，發展規模達441公頃，相當於約23個維園的面積，當中商業樓面面積達200萬平方米，作為辦公室、酒店和零售等用途，預計可創造大量就業職位，有望帶動周邊樓價及租值。

尚悅·天城本身毗鄰輕鐵屏山站，駕車往元朗市中心亦只需6分鐘，假日更不愁無好去處，附近有大型購物商場YOHO MALL。想親親大自然的話，又可到南生圍及屯門多個泳灘等。為了方便住戶出行，每戶均設有獨立車位，而且更配備電動車充電功能。想了解項目更多賣點以及升值潛力，立即click入影片了解！