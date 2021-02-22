中澳衝突贏家！阿根廷今年對華大麥出口上望100萬噸

外國傳媒報道，去年在中國與澳關係惡化下，中國暫停進口澳洲大麥等多項產品，僵局延續至今年也未解決。據業內消息和銷售數據顯示，阿根廷正成為中澳交惡下的贏家，預計今年對中國的大麥出口量，將飆至創紀錄的100萬噸。

阿根廷和中國行業消息人士透露，隨着中澳交惡，中國對澳洲大麥徵收80.5%的高關稅，阿根廷大麥對中國的出口量也跟隨大漲，據阿根廷農業部的出口報關數據顯示，該國今年迄今售出的110萬噸大麥，幾乎全部銷往中國。

阿根廷國際大麥經銷商Agustin Baque更預計，今年所有的阿根廷大麥，可能都會出口至中國，其並估計在接下來幾個月中，中國將再購買40萬噸阿根廷大麥。而在去年，阿根廷即向中國出口了29.8萬噸的飼料用大麥，創歷史紀錄。

另有消息人士預計，今年將至少有90萬噸的阿根廷大麥出口到中國，而實際數量可能會更高。其他中國業內人士則稱，在今年2到3月，阿根廷預計將向中國交付50萬噸大麥，並表示阿根廷對中國的大麥出口量激增，主要原因是為填補澳洲大麥的供應缺口。此外，中國國內的玉米價格也很高，供應亦很緊張。

不過，除阿根廷外，如法國、加拿大和烏克蘭對中國的大麥出口，也同樣受惠於中澳衝突。阿根廷銷往中國的大麥，則源自沙特阿拉伯從阿根廷轉向澳洲進口大麥後，剩餘的供應。