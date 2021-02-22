樓市旺量唔旺價　灣仔囍滙開放式戶3年僅帳賺4%

二手樓市旺量唔旺價，灣仔囍滙開放式單位，就以860萬元沽出，約3年僅升值約4%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●灣仔囍滙2座中層N室，實用面積約3481呎，開放式間隔及有露台，由於貼價盤數量更買少見少，新買家趁市旺加快入市，以860萬元承接，實用呎價約24,713元，原業主於2018年1月以約825萬元購入，轉手帳面獲利約35萬元，物業升值約4%。

●北角柏蔚山2座低層B室，實用面積823方呎，三房連工人房間隔，望園景，獲區外換樓客以1,900萬元承接，實用呎價23,086元，原業主於2018年7月以2,374萬元購入，帳面低購入價474萬元，由於持貨不足3年，需付10%額外印花稅，涉及190萬元，但購入時料可獲回贈優惠。

●鰂魚涌太古城2月暫錄約32宗買賣，包括寧安閣高層H室，實用面積約580方呎，兩房間隔，買家為同區用家，議價後由1,130萬元減價至1,118萬元成交，實用呎價約19,275元，新買家購入單位作換樓之用。

●鰂魚涌太古城漢宮閣中層D室，實用面積約702方呎，三房間隔，日前以1,333.8萬元沽出，實用呎價約19,000元，新買家為外區客人，現時屋苑約有150個單位放售，最低叫價由930萬元起。

●小西灣藍灣半島8座中層G室，實用面積594方呎，望園景及山景，獲買家以975萬元買入，實用呎價約16,414元，原業主開價1,000萬元，最終願意減價25萬元成交，放盤短短兩周賣出。

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九龍區

●將軍澳東港城2月至今暫錄9宗二手買賣，已超越上月全月5宗，平均實用呎價15,314元，其中6座高層E室，實用面積524方呎，「大兩房」間隔，去年10月開價880萬元，昨日獲8組買家排隊睇樓，最終減價45萬元，以835萬元沽出，實用呎價15,935元。

●將軍澳南豐廣場1座中層F室，實用面積約419方呎，兩房間隔，原以叫價718萬元放盤，經議價後減價38萬元或約5.3%，最後以680萬元沽出，實用呎價約16,229元，屋苑2月暫錄約6宗二手買賣，平均實用呎價約15,398元，目前仍有約60個放盤，入場費由640萬元起。

●油塘鯉灣天下中層C室，望海景，兩房間隔，實用面積約445方呎，以825萬元放盤1個月後，獲外區客接洽，議價後減價8.2萬元，以約816.8萬元成交，實用呎價約18,355元，新買家為首置客，即睇即還價拍板入市。

●啟德嘉匯1座中層G室，望內園景，一房間隔，附設22方呎露台，實用面積約372方呎，以約16,000元放盤1個月後，獲同區客接洽，議價後減價約500元，以約15,500元租出，實用呎租約41.7元，新租客為一對女性朋友，睇樓兩次後即決定承租。

●西南九龍浪澄灣2月錄6宗二手買賣，包括8座高層E室，實用面積約551方呎，兩房設計，近日以1,100萬元沽出，實用呎價約19,964元，原業主於2017年11月以約978萬元購入，持貨約4年轉手帳面獲利約122萬元，物業升值約12.5%。

●長沙灣四小龍本月暫錄20宗二手買賣，其中昇悅居佔6宗，平均實用呎價17,897元，該盤3座高層F室，實用面積522方呎，兩房間隔，去年9月放盤開價980萬元，現以950.1萬元成交，實用呎價18,201元。

●長沙灣泓景臺7座高層A室，實用面積473方呎，兩房間隔，由於新春入市氣氛旺熱，吸引計劃入市已久用家承接，斥資883萬元購入，實用呎價約18,668元，原業主於2011年1月以430萬元購得，是次轉手帳面獲利453萬元，升值約105%。

●荔枝角美孚新邨2月至今暫錄約23宗成交，平均實用呎價13,600元，其中2期百老滙40號中層D室，實用面積708方呎，三房間隔，望內街景，去年10月開價998萬元，現微減23萬元，以975萬元成交，實用呎價13,771元，原業主早於1973年以4.7萬元買入，持貨長達48年，現轉手帳面獲利970.3萬元離場，單位升值逾206倍。

●荔枝角美孚新邨5期蘭秀道6號中層C室，實用面積562方呎，兩房單位望內街景，最初開價828萬元，最終成交價800萬元，實用呎價14,235元，原業主同樣早於1973年以6.85萬元購入，現沽貨帳面獲利793.15萬元離場，單位48年間升值逾115倍。

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新界區

●西貢華富花園雙號屋，實用面積1,449方呎，套四間隔，望海景，以2,500萬元連雙車位易手，實用呎價17,253元，原業主於2003年10月購入上址，當時作價668萬元，持貨17年多至今沽售，帳面獲利1,832萬元，物業期內升值逾2.7倍。

●馬鞍山海典灣1座低層F室，實用面積468方呎，兩房間隔，望園景，開價755萬元，放盤1個月，減價15萬元，最終以740萬元成交，實用呎價15,812元，原業主持貨近9年至今轉售，帳面獲利365萬元。

●馬鞍山迎海2座高層H室，實用面積496方呎，兩房間隔，以838萬元易手，實用呎價16,895元，原業主於2012年以537萬元購入單位，持貨9年，是次沽出單位帳面獲利301萬元離場，單位升值約56%。

●馬鞍山居屋富寶花園12座高層H室，實用面積592方呎，三房間隔，望海景，未補價第二市場原先叫價498萬元，放盤3個月，減價20萬元，減幅4%，以478萬元成交，實用呎價8,074元。

●大圍盛世1座南翼高層A室，實用面積688方呎，套三房間隔，日前以1,176萬元易手，實用呎價17,093元，原業主則於2012年以746萬元購入，持貨9年沽出帳面獲利約430萬元，單位升值58%。

●沙田中心B座低層C室，實用面積310方呎，兩房間隔，議價後以538萬元易手，實用呎價約17,355元，原業主於2014年以400萬元入市上址，持貨約7年，是次沽出單位，帳面獲利約138萬元離場，單位升值約34.5%。

●沙田富豪花園豪華閣低層D室，實用面積670方呎，三房間隔，望河景，放盤叫價850萬元，放盤2個月，以800萬元獲買家承接，實用呎價11,940元，原業主於2007年7月購入上址，當時作價278萬元，持貨13年多至今沽售，帳面獲利522萬元，期內升值約1.9倍。

●沙田第一城2月暫錄約19宗買賣，比上月同期錄約38宗明顯回落。最新錄31座低層A室，實用面積451平方呎，三房間隔，議價後以700萬元易手，實用呎價15,521元，原業主則於1983年以26.9萬元購入，持貨38年沽出帳面獲利673.1萬元，單位升值約25倍。

●沙田碧濤花園3期翠柏閣低層E室，實用面773平方呎，套三房間隔，望園景及山景，放盤3個月，當時叫價900萬元，其後累減25萬元或約2.8%，終以875萬元沽售，實用呎價11,320元。

●大埔寶湖花園B座低層2室，實用面積505方呎，三房間隔，放盤約3個月，原先開價640萬元，減幅約2.2%，獲用家以626萬元承接，實用呎價12,396元，對比上兩個月同類型單位成交價645萬元，低約3%。

●粉嶺花都廣場1座中層D室，實用面積約370方呎，兩房間隔，叫價約535萬元放售，吸引區內用家洽商承接，因近期樓市成交加速，隨即預約並帶同支票上門睇樓，雙方數度議價後，原業主減價出售，以520萬元成交，實用呎價約14,054元，原業主2017年2月以408萬元購得，是次轉手帳面獲利112萬元，升值約27.5%。

●粉嶺嘉宏中心2月錄首宗買賣，單位為A座中層A室，實用面積293方呎，兩房間隔，議價後以400萬元獲承接，實用呎價13,652元，新買家為用家，原業主則於2018年以369萬元購入，持貨3年沽出，帳面獲利31萬元，單位升值約8.4%。

●元朗區周末期間錄26宗二手買賣，包括尚悅3座低層B室，實用面積440方呎，兩房間隔，叫價600萬元，減價21萬元，即獲上車客以579萬元承接，實用呎價13,159元，另一個13座頂層連天台單位，實用面積424方呎，零議價下以615萬元成交，實用呎價14,505元。

●天水圍嘉湖山莊樂湖居14座中層G室，實用面積548方呎，三房間隔，叫價600萬元，有買家睇樓後立即洽購，減價20萬元，隨即以580萬元成交，實用呎價10,584元，新買家為同區上車客，見大市氣氛持續向好，即加快入市步伐。

●天水圍嘉湖山莊周末錄7宗買賣，2月成交增至38宗，平均實用呎價10,926元，景湖居1座高層D室，實用面積544方呎，三房間隔，叫價590萬元，議價後以580萬元沽出，實用呎價10,662元，新買家為外區投資客，睇樓近兩個星期，眼見市況暢旺，上址雖不能睇樓，獲減價10萬元，立即承接。

●屯門居屋新圍苑D座中層7室，實用面積645方呎，三房兩廳間隔，外區客表示有親友居於附近，方便照顧小朋友，經過一輪睇樓後，決定以12,700元即睇即租，實用呎租19.7元，如以同類型單位銀行估值約635.5萬元計算，租金回報率達2.4厘。

●屯門新屯門中心8座中層D室，實用面積603方呎，三房兩廳間隔，原業主增加議幅，累減20萬元，上車客以640萬元購入作自住之用，實用呎價10,614元。

●荃灣海濱花園3座高層B室，實用面積577方呎，三房間隔，享海景，叫價810萬元，無樓睇情況下獲買家洽購，減價40萬元，以770萬元成交，實用呎價13,345元，新買家為用家，經了解後知道全海景放盤較少有，上址價錢亦較市價約800萬元有4%折讓，所以願意不睇樓承接。

●荃灣綠楊新邨2月暫錄4宗買賣，當中2宗於牛年成交，其中E座高層7室，實用面積445方呎，兩房間隔，叫價720萬元，議價18萬元，新近以702萬元沽出，實用呎價15,775元，新買家為投資客，在荃灣區睇樓一段時間，參考同類單位市值租金每月約15,000元計，預計回報約2.6厘。

●荃灣愉景新城3座低層F室，實用面積約495方呎，兩房間隔，望內園景，放盤5日，即由原先叫價730萬元，減至716萬元沽出，減幅約14萬元或約1.9%，實用呎價約14,465元，原業主於2016年3月以約448萬元購入，持貨近5年轉手帳面獲利約268萬元，物業升值約60%。

●荃灣柏傲灣1B座中層F室，實用面積約306方呎，開放式設計，近日以622萬元沽出，實用呎價約20,327元，原業主於2017年3月以約531.7萬元購入，持貨約4年轉手帳面獲利約90.3萬元，物業升值約17%，屋苑2月至累錄約4宗的二手買賣。

●馬灣珀麗灣2月暫錄約20宗成交，包括2座高層F室，實用面積約531方呎，兩房間隔，去年底叫價約688萬元放售，其後下調至約668萬元，新近獲外區首置客承接，雙方議價後以653萬元成交，實用呎價約12,298元。

●東涌區周末錄13宗二手買賣，其中東環2A座高層7室，實用面積384方呎，一房間隔，開價590萬元，減價10萬元，以580萬元成交，實用呎價15,104元，新買家為上車客，睇樓一次即決定承接，原業主於2015年以435萬元一手買入，轉手帳面獲利145萬元，期內升值約33%。

●東涌海堤灣畔2日2宗買賣，包括1座低層D室，實用面積506方呎，兩房間隔，叫價710萬元，獲上車客洽購，減價14萬元，以696萬元成交，實用呎價13,755元，東涌區本月至今錄約70宗二手買賣，當中海堤灣畔佔6宗，平均實用呎價約13,100元。

●東涌映灣園3座中層H室，套三房連儲物房間隔，實用面積約957方呎，叫價約1,050萬元放盤約1個月，外區投資客自去年底已於區內物色心儀單位，在無睇樓情況下決定入市，料作收租用途，雙方數度議價後，以998萬元交吉成交，實用呎價約10,428元。