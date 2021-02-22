糧食危機！越南遭防疫封鎖　農產品滯銷「等發落」

外國傳媒報道，英國變種病毒肆虐越南海陽省，當地與外省推行防疫限制，物流、人流受阻，導致農產品滯銷、價格走迷。海陽省農民反映，雞肉每公斤下跌近1萬越南盾(約3.35港元)。

越南1月下旬爆發新一波本土疫情，北部的海陽省是重災區，這波疫情和具高度傳染力的英國變種病毒有關，確診病例數目快速累積，迄今海陽省已突破600例，各省針對性防疫措施陸續上陣。

海防市上周二(16日)宣布暫停接收來自海陽省的貨物，還要求曾前往海陽省的人必須集中隔離檢疫，影響貨運司機出車到海陽省的意願。當地媒體報道，這些措施導致海陽省數萬噸農產品運不出去。

海陽省農業與農村發展廳長陳文君上周四(18日)表示，當地約有1萬噸紅蘿蔔和3,000噸蔬菜正冷藏保存；此外，還有1,000噸豬肉、大量冷凍的加工蔬菜和許多消費品。貿易商因為省際往來程序繁瑣，不願前來購買。

海陽省農民杜氏蓉表示，她所飼養的雞現在每天可生產超過1萬隻蛋，但一隻都賣不出去。這情景與去年農曆新年相差甚遠。「希望疫情趕快控制下來，如果疫情不斷侵擾，生活無以為繼。」她透露，每天虧損1,500萬越南盾(約5,017港元)。

海陽省長阮陽泰在周一(22日)繼續向海防市政府致函，要求迅速為海陽省的農產品創造條件，以便順利進入海防市及時出口，並建議讓海陽省的貨櫃車開到兩省交界的防疫管制區，再由海防市的司機接力將貨櫃運到港口。

他說，目前已簽署的農產品合約將有80%得在2月底前由海防港出口到日本、韓國、印尼和泰國等。「延遲交貨，不僅給農民和企業造成巨大的經濟損失，還影響越南農產品聲譽」。