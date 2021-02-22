新盤UPDATES：樓市氣氛升溫　發展商點部署？

農曆新年後樓市氣氛不斷升溫，發展商相繼作出推盤部署，九龍區樓盤乘勢加推，新界洋房項目亦計劃下周進行招標。

●利奧坊‧曦岸加推8伙周五發售

踏入2021年，項目共售出37伙，套現逾2.2億元。開售至今則累售206伙，佔可發售單位263伙逾78%，套現12億元。

●啟德GRANDE MONACO原價加推50伙

會德豐地產啟德GRANDE MONACO剛上載價單第2號，涉及50個單位，戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積345至961方呎，買家可享最高20.5%折扣優惠，折後售價由834.6萬至2,501.5萬元，呎價22,601至27,063元，折實平均呎價24,661元。撇除座向、樓層同景觀等因素，是次屬原價加推。

當中售價最低單位為第1B座18樓D單位，實用面積351方呎，一房開放式廚房戶型，折實售價834.6萬元，呎價23,778元。

連同價單第1號68伙，項目首兩張價單伙數共118伙，折實售價766.2萬至2,501.5萬元，呎價21,829至27,063元，折實平均呎價24,183元。以折實價計算，兩張價單合共可套現約14億元。

●元朗尚悅．天城洋房或下周推出招標

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，目標於本周末開放示範屋予公眾參觀，有機於下周進行招標工作，亦會考慮同時發出價單。近期北區洋房二手睇樓及成交活躍，價錢會參考集團的新界洋房項目。

●九肚富豪．山峯四房連兩套房以3538萬售出

百利保集團執行董事兼首席營運官范統表示，上址為項目牛年首宗成交，市場氣氛漸趨好轉，股市及樓市交投暢旺，豪宅成交價更屢創新高，期望今年樓市能重拾升軌。

●清水灣傲瀧連沽3伙 單日套現逾1.7億元

此外，以招標形式售出的2座1樓B室，據悉競爭激烈，接獲多份標書，最終以3,631.5萬元售出，單位實用面積1,834方呎，呎價19,801元。

樓盤開售至今累沽672伙，連同車位銷售，套現約208億元。項目已售出逾98%單位，全盤僅餘極少量複式、三複式或特色大宅公開發售。

●嘉華國際年內將推4個新盤 鐵路項目下半年登場

嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，集團今年將推出4個新盤，上半年預計推出九龍嘉林邊道2號項目，提供5座洋房，每座實用面積超過4,000方呎，年內亦會推出3個全新大型合作項目，包括將於短期推出西南九龍GRAND VICTORIA第一期，涉及524伙。下半年則有兩個鐵路項目登場，包括元朗錦上路第一期項目，提供約2,200伙，以及將軍澳日出康城第11期約1,880伙。

●EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY一房戶呎價3.11萬沽

遠中集團持有的黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY昨錄一房戶成交，單位為3樓A室，實用面積411方呎，成交價1,281.2萬港元，呎價31,173元。買家採用「1440 GO」先住後付付款計劃，提供特長成交期，此單位售價較去年10月份首張價單加價3%。早前項目推出網上預約睇樓送禮劵及接駁車服務後，睇樓量倍增。上述優惠將延長至2021年2月28日。