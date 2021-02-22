迷你戶連錄損手！傲形帳蝕14萬沽　悅雅僅賺數千

二手樓交投持續向上，但迷你戶繼續「沉淪」，市區同類單位出現連環損手個案。長沙灣悅雅一個不足200方呎開放式單位，辣招刑滿即以約380萬元轉售，3年帳面僅升值數千元，料原業主要蝕使費離場。土瓜灣傲形亦有單位約6年間帳面蒸發約3.5%沽出。

市場消息稱，上述悅雅中高層單位，實用面積172方呎，開放式間隔，曾叫價420萬元放盤，減價40萬元沽出，呎價約22,093元，料為項目首宗二手轉讓。原業主2018年初購入單位，物業僅升值約0.2%。根據代理行網上資料，該盤現有約12個買賣放盤，實用面積173方呎單位，叫價最低由385萬元起。

資料顯示，傲形帳蝕單位為中低層B室，實用面積212方呎，亦為開放式間隔，以410萬元登記售出，呎價約19,340元。原業主於2015年購入，期內帳面已跌逾14萬元。

二手樓價「升唔起」，個別大型屋苑亦「見紅」。消息指出，沙田玖瓏山月瓏閣2座銀主盤，實用面積952方呎，以約1,400萬元轉手，呎價約14,706元。單位約6年間帳面跌價約220萬元。同項目日瓏閣2座一個單位，日前亦售640萬元，約6年間帳面蝕逾80萬元。

馬鞍山指標屋苑新港城再現付辣招稅損手買賣。世紀21奇豐莊瑞生稱，該盤R座中層4室三房戶，實用面積約503方呎，放盤約一個月即減價95萬元，以785萬元沽出，呎價約15,606元。原業主於2019年才以735萬元買入，料因移民賣樓，帳面雖仍升值50萬元，但單計辣招稅金額已達78.5萬元。

中原張文山則稱，何文田皓畋9座中層C室，兩房間隔，以1,200萬元易手，呎價約20,478元，原業主持貨4年帳面損失193萬元。但一手購入時可獲回贈。市場人士認為，蝕讓成交續增，反映樓價已有一定回落，政府撤辣降低出貨成本，可減低有周轉困難業主套現時的損失。

此外，二手樓市旺市不旺價，低價成交續湧現。該行吳國豪指出，紅磡黃埔花園2期12座中層A室兩房戶，以680萬元成交，呎價約17,481元，較同類型單位的高位低約7%。中原李建華表示，荃灣海濱花園3座高層B室三房海景戶，無樓睇情況下，減價40萬元，以770萬元沽，呎價約13,345元，低市價約4%。

●甲廈上月續跌租 空置率9.3%

另外，本港甲級商廈租賃市場走勢向下，有報告指，今年1月甲廈租金按月再挫約0.6%，當中以灣仔/銅鑼灣下跌1.4%最多。整體空置率則升至9.3%，較去年12月底再高約0.4個百分點。

仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》指，受全球經濟收縮及疫情影響，1月整體甲級寫字樓市場錄得約366,200方呎負吸納量，較去年12月約175,600方呎，大升近1.1倍。

甲廈空置率期間亦攀升，以尖沙咀升幅最大，上月升至10.1%，按月漲約1個百分點。而中環同期空置率約7.5%，按月多約0.2個百分點。灣仔/銅鑼灣，以及港島東空置率均跌約0.4個百分點，分別至約8.3%與約5.5%。

仲量聯行香港商業部主管鮑雅歷稱，去年在港開設區域辦公室的企業減少約2.4%，但來自美國、內地及意大利的企業，分別升約1.4%、約10.2%及約15.0%。面對疲弱的零售市道，街舖業主租金叫價軟化。據悉，中國建設銀行（亞洲）承租銅鑼灣永光商業大廈4層商舖，涉及面積約8,024方呎。該行現時以相同價錢租用銅鑼灣廣場一期一個約4,098方呎舖位。

另方面，世邦魏理仕透露，粉嶺工廈堅達中心全幢以3.21億元易手，呎價約3,284元。買家為新加坡房地產機構投資者SilkRoad Property Partners。